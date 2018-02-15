Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 6 milyonu aştı!

15 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı. Her hafta perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki sonuçlarında şanslı numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte, 15 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

6, 7, 19, 40, 53, 54

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto 538. haftanın kazandıran numaraları; 3, 17, 21, 27, 28, 43 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 3 milyon 925 bin 73 lira 23 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde 5 bilen 71 kişi 9 bin 99 lira kırkar kuruş, 4 bilen 4 bin 130 kişi 167 lira yetmişer kuruş ve 3 bilen 87 bin 862 kişi ise 13 lira altmış beşer kuruş kazandılar.

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SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye almaya hak kazananlar arasından;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilenlere verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmadığı sürece büyük ikramiye tutarı devretmeye devam eder.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Süper Loto kuponu 6 kolondan oluşur. Her kolonda, 1’den 54’e kadar sayılar bulunur. Bu sayılardan 6 tanesi seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin dik olarak yapılması, kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolona da ücret verilir.



Çekiliş sonucunda kazanılan ikramiyelerin 1 yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekilişlerde katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir.

Biletlere ikramiye ödenebilmesi için sahte, yırtılmış, tahrif edilmiş olmaması gerekir. Çekilen sayılar, bilet güvenlik numarası, arka yüzdeki seri numaralar ve barkotun da açık şekilde okunması gereklidir.