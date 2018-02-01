Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye haftaya devretti!

Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta rekor ikramiye sahibini bulmuştu. Geçen hafta 6 bilen 1 kişi 42 milyon 532 bin 640 liraya ulaşan büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte, 1 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 848 bin 542 lira 49 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 12 bin 502 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 218 lira 5'er kuruş, 3 bilen 61 bin 493 kişi 17 lira 35'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 259 bin 329 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 631 bin 519 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 912 bin 860 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

18, 20, 30, 46, 48, 49

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 536. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. 42 milyon 532 bin 640 liraya ulaşan büyük ikramiyenin talihlinin kuponunu Erzincan'dan satın aldığı kaydedildi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90 kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95 kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.

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SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.