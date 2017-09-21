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    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 21 Eylül Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 21:35 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 21:36

    Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Süper Loto sonuçlarında geçen hafta 1 kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Peki, Süper Loto sonuçlarından bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı?

    Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi yapılan Süper Loto sonuçlarının bu hafta kazanan numaraları belli oldu. Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve 1. devir gerçekleşti. Süper Loto büyük ikramiyesi böylelikle 1.591.079,90 TL'ye yükselmiş oldu. İşte, Süper Loto sonuçlarında kazanan numaralar.

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    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Merakla beklenen Süper Loto 14 Eylül 2017 çekiliş sonuçları açıklandı. Yapılan çekilişe göre çıkan numaralar; 53, 20, 12, 15, 25 ve 30 oldu.

    Süper Loto’daki dev ikramiyeyi Isparta merkezden 1 kişi bildi 24.644.631,05 TL değerindeki ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 106 kişi 11.469,85 TL, 4 bilen 7.602 kişi 171,30 TL, 3 bilen 147.035 kişi ise 15,35 TL ikramiye kazandı.

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

    Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

    Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

    Etiketler: süper loto , süper loto sonuçları , 21 eylül süper loto sonuçları , milli piyango
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