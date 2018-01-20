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    Sualtından görüntüledi

    Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya) (DHA)
    20.01.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

    SAKARYA’nın Karasu İlçesi'nde Türkiye’nin tek parça en büyük longozu olan Acarlar Longozu’nda sualtından çekilen görüntüler izleyenleri etkiledi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Acarlar Longozunu sualtından görüntüledi
    • Acarlar Longozunu sualtından görüntüledi
    • Acarlar Longozunu sualtından görüntüledi
    • Acarlar Longozunu sualtından görüntüledi

    Karasu Müezzinler Mahallesi’ndeki Türkiye’nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, kış mevsiminde de bitki örtüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Zengin bitki florası ve 200’den fazla kuş türünü barındıran longoz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

    Longoza Türkiye’nin dört yanından gelen ziyaretçiler, doğanın güzellikleri arasında dolaşma imkanı buluyor. Doğa fotoğrafçısı Hakan Kalmış, longozu sualtından görüntüledi. Çekilen görüntülerde, güneş ışıklarının indiği suyun altında birbirinden renkli bitkiler görenleri adeta büyüledi. Suyun altında yapılan gezinti longozun güzelliğini gözler önüne serdi.

    Etiketler: Sakarya , son dakika
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