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    Striptiz videolarını milyonlar izledi... Şimdi 5 yıl hapis yatabilirler

    hurriyet.com.tr
    01.09.2017 - 12:23 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 12:44

    Tayland'da sosyal medyada yayılan iki genç kızın striptiz videosu ülkeyi karıştırdı... Bilgisayar suçları kanunu ihlal ettikleri için haklarında dava açılan genç kızlardan Tearful Rojin"ailemize para göndermek için soyunduk" açıklamasında bulundu.

    Tayland'da bir süredir iki genç kızın oyuncaklarla çıplak bir şekilde dans ettiği video sosyal medyada tartışma yarattı. Şimdi o iki genç kız hakkında dava açıldı. 

    İngiliz Mirror'ın haberine göre 23 yaşındaki Thanyakan Rojin, ve 21 yaşındaki Kanthicha Buranon görüntülerde üstsüz bir şekilde dans ediyor. Sevimli oyuncaklarla meme uçlarını kapatan genç kızların paylaştığı görüntüler milyonlarca kez izlendi.

    Basın açıklaması yapan Tearful Rojin, yoksulluk içerisindeki ebeveyinlerini desteklemek için bu gösteriyi yapmak zorunda olduğunu söyledi.

    Rojin, "Bunu yapmak istemezdim ama ailemle ilgilenmek için para kazanmam gerekiyor. Ayrıca kardeşlerimi üniversiteye göndermek için ödemelerim var. Gençlere kötü örnek olduğum için özür dilerim" diye konuştu.

    Striptiz videolarını milyonlar izledi... Şimdi 5 yıl hapis yatabilirler

    'DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOYUNDUK'

    Dans eden ikili polise online bir şirketten bu gösteri için para aldığını söyledi. Genç kızlar, "Daha çok dikkat çekmek elbiselerini çıkardık" dedi. Tayland'da pornografi ve kumar oynamak yasalara aykırı.

    Videonun ardından muhafazakar avukat Songkran Atchariyatsap konuyla ilgili soruşturma başlatılması talebinde bulundu. Avukat genç kızların bu videoyla bilgisayar suçları kanununu ihlal ettiğini söyledi.

     

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    Etiketler: Tayland , striptiz , çıplaklık
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