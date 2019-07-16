Yere serildik!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ceyhun KUBURLU
16.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Avrupa futbol pazarında Türkiye'nin payı sadece yüzde 2.5...

Avrupa futbol pazarı, gelirlerini yüzde 11 oranında artırarak artırarak toplam 28.4 milyar Euro kazanç sağladı. ‘5 büyük’ lig gelirlerini artırmaya devam ederken, lider İngiltere 5.4 milyar Euro ile rakiplerine fark attı. Uzun yıllar 6. basamakta yer alan Türkiye ise Rusya’ya geçildi.

DÜNYACA ünlü danışmanlık ve denetim firması Deloitte’un geçtiğimiz günlerde 28’incisini yayınladığı ‘Futbol Finansı Yıllık Değerlendirme Raporu’ son derece çarpıcı bilgiler içeriyor. Dünyanın en çok sevilen spor branşı olan futbolun mali açıdan ulaştığı nokta hakkında önemli veriler içeren rapor, Avrupa ile Türk futbolu arasındaki gelir uçurumunun giderek açıldığını ortaya koydu...

Dünya Kupası, Rusya’nın maç günü gelirlerini uçurdu

‘Futbol Finansı Yıllık Değerlendirme Raporu’na göre Avrupa futbol pazarı gelirlerini 2017-18 sezonunda yüzde 11 artırarak 28.4 milyar Euro kazanç sağladı. Bu rakam bir önceki sezon 25.5 milyar Euro olarak gerçekleşmişti. Avrupa’nın ‘5 büyük’ ligi (İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa), geçen sezona oranla gelirlerini yüzde 6 artırarak 201718 sezonunda 15.6 milyar Euro gelirin sahibi oldu. ‘5 büyük’ ligin ardından Rusya Premier Ligi, 813 milyon Euro ile, 731 milyon Euro gelir elde eden Türkiye Süper Ligi’nin önüne geçti ve Avrupa’nın en yüksek gelir elde eden 6’ncı ligi konumuna yükseldi. 7’nci basamakta yer alan Türkiye’nin Avrupa futbol pazarındaki payı sadece yüzde 2.5. Rusya’nın elde ettiği bu artışta, yeni yayın hakları sözleşmesi ve 2018 FIFA Dünya Kupası için yapılan stat iyileştirmeleri sayesinde artan maç günü gelirleri ön plana çıktı.

Süper Lig’deki takımlarımız sponsorluk rekoru kırdı

TÜRKİYE’nin 731 milyon Euro’luk gelirinde aslan payını her zaman olduğu gibi televizyon yayın hakları oluşturdu. Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden 18 takım, bir sezonda toplam 376 milyon Euro’luk yayın hakkı geliri elde etti. 2’nci sırada ise sponsorluklar yer aldı. Süper Lig takımları 2017-18 sezonunda 242 milyon Euro’luk sponsorluk gelirine ulaşarak rekor kırdı. Ancak tüm bunlara rağmen Spor Toto Süper Lig, gelir alanında açık ara lider olan İngiltere Premier Lig’in oldukça gerisinde kaldı. İngilizler 1 sezon içerisinde 5.4 milyar Euro’luk gelir yaratmayı başardı. Bunda da en etkili gelir kalemi televizyon yayın hakları oldu. İngiltere Premier Lig takımları 2017-18 sezonunda toplam 3.2 milyar Euro’luk yayın hakkı elde etmeyi başardılar. Yayın haklarında en çok gelir elde eden ikinci lig ise İspanyol La Liga oldu. Toplam gelirde 3’üncü sırada yer almasına rağmen La Liga, bir sezonda 1.6 milyar Euro yayın hakkı elde etmeyi bildi.

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