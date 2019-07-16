Jahovic'ten olay Mbaye Diagne yorumu!
Mbaye Diagne'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Yüksek bonservisi ile takım bulmakta zorlanan Diagne ile ilgili sezon sonu transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'ten flaş bir yorum geldi. Jahovic, Diagne'yi değerlendirirken Süper Lig'deki favori forvetini de açıkladı.
Yeni transferler için oyuncu satmak durumunda olan Galatasaray'da en büyük problem devre arasında Kasımpaşa'dan kiralanan Mbaye Diagne.
Senegalli golcüden beklediğini bulamayan Sarı-Kırmızılılar, 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu satarak, transfer için kaynak yaratma gayretinde.
Yönetim, taraftarlarla da gerginlik yaşayan Diagne'yi bir an önce takımdan göndermek istiyor.
Yeni sezonda Evkur Yeni Malatyaspor forması giyecek olan Adis Jahovic'de yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Diagne hakkında yorumlarda bulundu.
Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne ve Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı kıyaslayan Makedon forvet, dikkat çeken tespitlerde bulundu.
"DIAGNE KOMPLE BİR FORVET DEĞİL"
Jahovic, Türkiye'de en beğendiği forvet sorusuna, "Çok göze batan veya sivrilen bir santrafor yok. Diagne'nin ne kadar gol attığını biliyoruz. Çok fazla gol atıyor, gol atmasını biliyor ama benim için komple bir forvet değil. Benim gözümde komple forvet Burak Yılmaz'dır Türkiye'de.'' sözlerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ OYUNCUSU LJAJIC"
Beşiktaş'ın bir diğer futbolcusu Adem Ljajic'i de öven Jahovic, "En beğendiğim oyuncu ise Adem Ljajic. Visca, Robinho var ama Ljajic, bana göre Türkiye'deki en kaliteli oyuncu." dedi.
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