Jahovic'ten olay Mbaye Diagne yorumu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJahovic'ten olay Mbaye Diagne yorumu!
GeriFutbol Jahovic'ten olay Mbaye Diagne yorumu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
16.07.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Jahovic'ten olay Mbaye Diagne yorumu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jahovic'ten olay Mbaye Diagne yorumu!

Mbaye Diagne'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Yüksek bonservisi ile takım bulmakta zorlanan Diagne ile ilgili sezon sonu transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'ten flaş bir yorum geldi. Jahovic, Diagne'yi değerlendirirken Süper Lig'deki favori forvetini de açıkladı.

 

Yeni transferler için oyuncu satmak durumunda olan Galatasaray'da en büyük problem devre arasında Kasımpaşa'dan kiralanan Mbaye Diagne.

Senegalli golcüden beklediğini bulamayan Sarı-Kırmızılılar, 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu satarak, transfer için kaynak yaratma gayretinde.

Yönetim, taraftarlarla da gerginlik yaşayan Diagne'yi bir an önce takımdan göndermek istiyor.

Yeni sezonda Evkur Yeni Malatyaspor forması giyecek olan Adis Jahovic'de yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Diagne hakkında yorumlarda bulundu.

Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne ve Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı kıyaslayan Makedon forvet, dikkat çeken tespitlerde bulundu.

"DIAGNE KOMPLE BİR FORVET DEĞİL"

Jahovic, Türkiye'de en beğendiği forvet sorusuna, "Çok göze batan veya sivrilen bir santrafor yok. Diagne'nin ne kadar gol attığını biliyoruz. Çok fazla gol atıyor, gol atmasını biliyor ama benim için komple bir forvet değil. Benim gözümde komple forvet Burak Yılmaz'dır Türkiye'de.'' sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ OYUNCUSU LJAJIC"

Beşiktaş'ın bir diğer futbolcusu Adem Ljajic'i de öven Jahovic, "En beğendiğim oyuncu ise Adem Ljajic. Visca, Robinho var ama Ljajic, bana göre Türkiye'deki en kaliteli oyuncu." dedi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Jahovic'ten olay Mbaye Diagne yorumu!
Deniz Türüç ‘Evet’ dedi söz Kayserispor’da
Kruse, Alex'in tahtını sallayacak kadar yetenekli
Yere serildik!