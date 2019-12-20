Yok artık Fenerbahçe!

Lig sonuncusu, dev adamı Will Thomas’tan yoksun, eksik kadrolu Zenit’e İstanbul’da yenilmenin izahı ve özrü yok..

OBRADIVOC'TEN HATALAR

Yaşanmakta olan psikolojik kriz ve ligin dip çukurundan çıkabilmek için büyük fırsattı. Obradovic maç boyu, beşer beşer adam, vites ve format değiştirerek, kendi deneyimiyle bağdaşmayan yanlışlar içinde takımı türbülansa soktu. Reaksiyon verme yollarını bir türlü bulamayan koçun kafasını karıştıran belki de bir türlü yenilenmeyen sözleşmesi! Kaybetme şeklimiz değişmiyor. İlk yarı kafa kafaya oyna ve fakat hücum verimsizliğinden maçı kırama..

Soyunma odasından sen baygın ve şaşkın dönerken rakip önce seni yakalasın daha sonra pivot yoksunluğun depreşince uzunları bizim sezon başında almadığımız Gustavo Ayon ile savunmayı dağıtsınlar. Malum pivotsuz olduğumuz için her takım bize karşı ribauntların efendisi! Hayret sanki başka Fenerbahçe var sahada. Kim değiştirdi bu takımı.

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