MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıYok artık Fenerbahçe!
GeriÜnal Özüak Yok artık Fenerbahçe!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
20.12.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Yok artık Fenerbahçe!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak

Üçüncü çeyreği pas mı geçsek, ne yapsak? Sonunu bitirme duasına mı çıkalım? Kurşun döktürmek de belki de basiretimizi açabilir!

Lig sonuncusu, dev adamı Will Thomas’tan yoksun, eksik kadrolu Zenit’e İstanbul’da yenilmenin izahı ve özrü yok..

OBRADIVOC'TEN HATALAR

Yaşanmakta olan psikolojik kriz ve ligin dip çukurundan çıkabilmek için büyük fırsattı. Obradovic maç boyu, beşer beşer adam, vites ve format değiştirerek, kendi deneyimiyle bağdaşmayan yanlışlar içinde takımı türbülansa soktu. Reaksiyon verme yollarını bir türlü bulamayan koçun kafasını karıştıran belki de bir türlü yenilenmeyen sözleşmesi! Kaybetme şeklimiz değişmiyor. İlk yarı kafa kafaya oyna ve fakat hücum verimsizliğinden maçı kırama..

Soyunma odasından sen baygın ve şaşkın dönerken rakip önce seni yakalasın daha sonra pivot yoksunluğun depreşince uzunları bizim sezon başında almadığımız Gustavo Ayon ile savunmayı dağıtsınlar. Malum pivotsuz olduğumuz için her takım bize karşı ribauntların efendisi! Hayret sanki başka Fenerbahçe var sahada. Kim değiştirdi bu takımı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Fenerbahçe Beko 81- 84 Zenit | Maçın özeti
Bursaspor BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? İşte son 16 turun kura çekim tarihi
Sivasspor 0-1 Esenler Erokspor | Maçın özeti