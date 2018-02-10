BAM..BAM..DEVAM!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Giderek zorluk derecesi fazla maçlara yaklaştığımız son dokuz haftanın kazanılması /home cooking yapılması gereken maçlarından biri olan maça çıkarken ev sahibi 14 galibiyetle 2.sırada yer alıyordu. Geçen hafta ki Olimpiakos hezimetinin olumsuz etkisini antitoksin etmek için maça “Ahmet, Melli, Melih, Guduric ve Dixon” alışılmadık değişik beşiyle girdi Obradovic. Koçları TRINCHIERI dahil çok önemli eksikleri olan, ligin en az sayı atabilen takımı Bamberg, geçen hafta ki inanılmaz Panatinaikos deplasman galibiyeti moraliyle, alan savunmasıyla tempomuzu düşürme iç güdüsüyle reaksiyon vermek istedi ama Ahmet’le hücumumuzu renklendirirken sert savunmayla rakibe fazla göz açtırmadık.
Zone savunma ters geldi
Skorda kopmadan girilen 2. çeyrekte Avrupa’nın yükselen genç değerlerinden LOUIS OLINDE, yırtık ve delişmen oyun kurucuları MAODO LO takımları adına katkı koyarak oyuna asıldılar. Alan savunmalarına karşı hücumu bir türlü çeşitlendiremedik. Uzunları DEJAN MUSLI ile pota altımızı zorlamalarını Jan Vesely solo sayılarıyla yanıtlayarak klasik on sayı farklık kaçışımızla ilk yarıyı önde kapadık.
Atamıyorsan attırma
İlk yarıda tüm takımı oynatıp on oyuncusundan sayı bulmasına rağmen %13’lük felaket üçlük yüzdesini 14 Vesely sayısıyla ancak dengeleyebilen Fenerbahçe savunmadan taviz vermeden “elinin iyi olmadığı geceyi sayı yemeden geç” mantığıyla 10 sayılık farkın üstüne yattı. Dixon performans sola yaparken rakip beceriksizlikleri de yardımcımız oldu da son çeyreğe 13 sayı önde girdik. Son dakikaların kurtarıcısı Brad Wanamaker gecenin adamı Jan Vesely ile elele vererek kora kor dakikalarını şık sayı ve smaçlarla güvenli geçmemizi sağlarken Thompson’un savunma aksamaları yüzünden bizi boyalı alanda DEJAN MUSLI ile sayılarıyla çok zorladılar. Son dakikalarda ki dirençli duruşumuzla “üçlük yoksunu gecemizi” zararsız kapadık.