2020'ye mutlu girdik

Alışık olduğumuz “Ben bitti demeden bitmez” tavrındaki, yeni yılda birçok şeyi değiştirmeyi kafasına koymuş formda Obradovic, açık alan baskısına pabuç bırakmayan, kolay top kaybetmeyen, enerjik bir beş sürdü sahaya. Yüzde 75’lere varan inanılmaz isabetli üçlüklerimizle çemberde mutluluk yaşarken, onlar sağ olsunlar, fizik üstünlüklerini görmezden gelerek, büyük ihtimalle bu akşam gönderilecek koçları Kemzura, devleri Milutinov’u kullanmayarak, beş kısayla bizim basketbolumuzu oynayınca skor direksiyonu hep bizde kaldı.

EKMEĞİMİZE YAĞ SÜRDÜLER

Ligin sayı rekorunu kıran Spanoulis, içeriyi besleyerek koçun aymazlığına son verdi ama biz bir kere ateş almıştık. Nando, Datome ve Westermann bilek kalitelerini yansıtırken, katran karası gecelerde travma olan 3. çeyrekte, ilk yarı skor avantajımızı, topa basmak yerine vites arttırarak koruma akıl yolunu seçtik. Dışa ittiler bizi neyse ki, çemberde savunmada geri atmayan, Fenerbahçe’yi sevmeye devam etti. Son çeyrekte 16’e varan üçlüklerimiz gecenin cankurtaran simidi olurken hücum çeşitliliğimizle gerilimli geceyi kurtardık.

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