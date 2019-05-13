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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Kupa gelirse Visca eve götürülebilir

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Hemen her şeyin yanlış gittiği Başakşehir'de tek doğru Visca'ydı.

Başakşehir’in 4 haftada 10 puan kaybettiği süreçte beni en çok şaşırtan detay, kötü futbola ve hissiz görüntüye rağmen, Abdullah Avcı’nın isyan etmeyen oyuncu grubunda ısrarıydı. Özellikle Göztepe karşısındaki korkunç performanstan sonra Sivas’a da hemen hemen aynı 11’in çıkması Einstein’ın meşhur sözünü hatırlattı bana: Hani, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemenin, dahilikle ilgisi olmadığını anlatan söz(!)

Avcı, Ankaragücü önünde nihayet farklı bir şeyler denedi, 5 as oyuncusunu kenarda oturtarak takımı temize çekti. Ama yine olmadı; Soner, Jojic, Gökhan gibi klasik yedekler çok sıradanlardı aynen aslar gibi. Onun da sebebi şu: Sen iki sene üst üste Türkiye Kupası’na Giresun ve Hatay gibi rakiplere elenerek erken veda edersen, yedeklerini sıcak tutacak fırsatı da bulamazsın.

Hemen her şeyin yanlış gittiği günün tek doğrusu yine Visca’ydı sanırım. Emre oyuna girdikten sonra Boşnak süperstar da vites yükseltti ve maçı aldı yine tek başına. Eğer Başakşehir şampiyon olursa ve Visca o kupayı eve götürmek isterse itiraz edemeyebilirsiniz bence!

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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