Kupa gelirse Visca eve götürülebilir
Hemen her şeyin yanlış gittiği Başakşehir'de tek doğru Visca'ydı.
Başakşehir’in 4 haftada 10 puan kaybettiği süreçte beni en çok şaşırtan detay, kötü futbola ve hissiz görüntüye rağmen, Abdullah Avcı’nın isyan etmeyen oyuncu grubunda ısrarıydı. Özellikle Göztepe karşısındaki korkunç performanstan sonra Sivas’a da hemen hemen aynı 11’in çıkması Einstein’ın meşhur sözünü hatırlattı bana: Hani, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemenin, dahilikle ilgisi olmadığını anlatan söz(!)
Avcı, Ankaragücü önünde nihayet farklı bir şeyler denedi, 5 as oyuncusunu kenarda oturtarak takımı temize çekti. Ama yine olmadı; Soner, Jojic, Gökhan gibi klasik yedekler çok sıradanlardı aynen aslar gibi. Onun da sebebi şu: Sen iki sene üst üste Türkiye Kupası’na Giresun ve Hatay gibi rakiplere elenerek erken veda edersen, yedeklerini sıcak tutacak fırsatı da bulamazsın.
Hemen her şeyin yanlış gittiği günün tek doğrusu yine Visca’ydı sanırım. Emre oyuna girdikten sonra Boşnak süperstar da vites yükseltti ve maçı aldı yine tek başına. Eğer Başakşehir şampiyon olursa ve Visca o kupayı eve götürmek isterse itiraz edemeyebilirsiniz bence!
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