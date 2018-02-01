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Kocaman'la 'kurgu futbolu' keyfi

KOCAMAN öyle bir hoca ki, her seviyedeki takımla, Galatasaray’la, Karabük’le ya da Giresun’la, kimle karşılaşırsa karşılaşsın; o maçı “denk kuvvetlerin sıkıcı mücadelesi”ne dönüştürebiliyor!

Hürriyet Haber
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Uğur Meleke

Uğur MELEKE

İsterse oyuncu kaliteleri arasında dağlar kadar fark olsun, isterse 25’te gol bulsun, hiç fark etmiyor.

Kocaman’ın takımı bir şekilde fren yapıp maçı dengelemeyi başarıyor. Kocaman’a göre bu “kurgulanmış bir futbol”.

Lâkin neye kurgulanmış, onun cevabını bilmek zor.

Dün Giresun’da daha çok arayan-deneyen, kapasitesini zorlayan taraf ev sahibiydi.

Çabalarının karşılığını da bir gol, bir de penaltıyla buldular aslında.

Fenerbahçe’yse maçı kazanmasına rağmen, bu oyun standardını sürdürürse, “ligdeki rakiplerini bükmek” için daha çok aya ihtiyacı olacak sanki.

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