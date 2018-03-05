Kocaman: 3 Kocaman: 2

Aykut Kocaman bu takımı yaparken tercihi koşucular, mücadeleciler, vazgeçmeyenler oldu. Kolektif bütünlük, birlikte hareket edebilme, savunmacı forvetler Kocaman’ın öncelikleri. Taktik disiplin ve mücadele, oynamak isteyen rakiplere karşı eli Fenerbahçe’ye geçirebiliyor. Başakşehir’i, Göztepe’yi, Alanya’yı, ilk devrede Beşiktaş’ı bu sayede yendiler. Ama Fenerbahçe’nin rakibi de kendileri kadar mücadeleciyse, koşucuysa, blok halinde durup hızlı çıkmayı iyi beceriyorsa işler karışıyor. Konya ve Akhisar gibi. Dünkü mücadele, Aykut Kocaman’la zihinsel ikizi arasındaydı adeta.

TAKDİRE ŞAYAN

Akhisar’ın iki açık oyuncusu, belki de ligin en iyi savunmacı açıkları. Ligin en iyi koşucularından Larsson’un defansif becerilerine zaten aşinayız. Sağ açık Eray da maçı 4 başarılı dripling, 5 yerde müdahale, 4 bloklamayla kapatıyor. Bu veriler, zaten Aykut Kocaman’ın açık oyuncularından beklediği veriler. Kocaman’ın rakibi, onun kendi takımından istediklerinin benzerini yapınca, blok halinde iyi durup, kontraya da etkili çıkınca dünkü gibi bir tablo çıkıyor işte ortaya.

Akhisar’ın başarısı takdire şâyân. Ancak Fenerbahçe gibi bir büyük takım, böyle dirençli bir rakiple karşılaştığında çareyi onlardan daha fazla savaşmakta değil, sahaya daha fazla kalite koymakta arar. Kocaman’ın bence bu yılki en büyük eksiği de bu. Bir büyük takım, sahaya maksimum yetenekliyi koyarak, yüksek pas kalitesi yakalayarak, seri ve zeki oynayarak sonuca gitmeye çalışır; sadece rakibinden fazla savaşarak ve ter dökerek değil. Bazı oyuncular belki 12 değil 11 kilometre koşar, ama yeteneğiyle maç kazandırır. Fenerbahçe’de Giuliano, Valbuena, Ekici, Soldado bu özellikteki adamlar. Ve içeride kapanan bir takıma karşı oynayacaksanız, maksimum yetenekliyle sahaya çıkmalısınız. Onları 70’e kadar yanınızda oturtursanız, yenilgiye de razı oluyorsunuz otomatikman.

MAÇIN ADAMI: ERAY ATASEVEN

OKAN Buruk, Elazığ’da ve Gaziantep’te Türk futboluna değerli isimler kazandırmıştı. Akhisar’da Eray’ın çıkışında onun emeği var. Eray, Kadıköy’de yorulmak bilmedi hiç.