Çabaya zekâ eklenince...

- Kayserispor, Fenerbahçe karşısına takımın 3 önemli parçası, kaleci Lung, savunma lideri Sapunaru ve ön libero Badji’den yoksun çıktı. Zaten bunlar çok çok önemli eksikler. Ama takımınız bu denli eksikken siz bir de alan parselasyonu ciddi ustalık isteyen 3-4-2-1 dizilişini tercih edip, Chelsea’ye özenirseniz; böyle bir sonuçla karşılaşmanız çok sürpriz sayılmaz.

- Üçlü savunma zaten alışkanlık ister, zaten Kayseri son iki aydır dörtlü savunma tercih ediyordu. Bir de dün üçlü savunmada başlayan Levent, ligin ikinci yarısında hiç ilk 11 oynamamış, sadece iki kez sonradan oyuna girmiş bir isim. Maça takımın alışık olduğu 4-2-3-1’le başlayıp, savunmayı Kucher-Kana Biyik olarak kurmak, Levent’i alışık olduğu pozisyon sağ bekte oynatmak varken; böyle fantastik bir diziliş seçiminin neticede rol oynadığını kabul etmek lazım. Sumudica, maçın ikinci devresinde Levent’i sağa kaydırarak takımını orijinal ayarlarına döndürdü ama iş işten geçmişti çoktan.

TAKIM FUTBOLU

- Elbette Fenerbahçe’nin dün en iyi bildiği işleri iyi uygulayarak, tam da Aykut Kocaman’ı hayal ettiği bir futbol ortaya koyduğunu da eklemek gerek. Maça çok tempolu başladılar, bu yıl neden ligin ilk çeyreklerde en fazla gol atan takımı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bu tempolu oyuna Soldado da zekâ ekleyince, çabanın üretime dönüşme ihtimali, yani verimlilik artıyor tabii. Fenerbahçe’nin sezon boyunca saha içindeki en önemli problemi, çalışma değil, çaba değil, hep yetenekti, hep zekâ idi. Giuliano’nun zaten tutarlı bir çizgisi var. Son dönemde Soldado ve zaman zaman Mehmet Ekici’nin de zekâsı Giuliano’ya eklenince, dönem dönem büyük takım futbolu oynamaya başladılar. Fenerbahçe’nin kalan 7 haftada ligin üst yarısından sadece Sivasspor’la maçı var, diğer rakipleri hep alt yarıdan. Yani sahaya daha fazla yetenek koymaları gereken maçlar. Aykut Kocaman bu bir buçuk ayda, Valbuena ve Mehmet Ekici’den sanki daha fazla faydalanabilir gibi.

MAÇIN ADAMI: SOLDADO

Birinci goldeki top kontrolü, ikincide de ribaundu alıp soğukkanlı biçimde tamamlayışı klastı. Kalan 7 haftada düzenli oynarsa yeteneğiyle daha fazla katkı yapabilir gibi.