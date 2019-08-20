Bir Emre resitali

GEÇEN yıl Fulham böyleydi. Bu yıla Aston Villa benzer bir start verdi. Dün bu tarz bir başlangıcı Gazişehir’den gördük. Geçen sezonki tüm ayarları bozulmuş, format atılmış bir takım. 17 yeni oyuncu gelmiş, kaleci dışında ilk 11’inin tümü bu yenilerden. Üstelik sezona da (muhtemelen bazı oyuncularının kariyerinde hiç oynamadığı) 3-5-2 ile girdiler. Gelecekte bazı ayarları oturtabilirler elbette. Ama şu anki resimleri, Temmuz’da sezonun ilk hazırlık maçını oynuyormuşçasına dağınıktı. Yeniden yapılanma sancıları yaşayan Fenerbahçe için uygun bir fikstürdü elbette bu. Sarı-lacivertlilerin de ilk 11’inde tam 7 yeni adam var. Üstelik yeni savunma lideri Zanka’nın ilk maçı. Yeni bir ülkedeki ilk maçının 35’inci dakikasına lehte üç penaltı, 3-0 ve yüzde 86’lık topla oynama oranıyla girmek, şanslı bir başlangıç Zanka için.

MANCHESTER CITY GiBi

TABii ki maçın tüm hikayesi Gazişehir’in yeniden yapılanma sancılarından ibaret değil. Süper bir Emre vardı sahada her şeyden önce. Emre yeni sezonun ilk yarım saatinde 1 gol, 1 asist yaptı, 2 penaltı üretti. Onun bölgesinde oynayan bir oyuncu tüm bir sezonda bu istatistiği yakalayınca “iyi iş yapmış” diyoruz bazen. Emre yarım saatte yaptı bu katkıyı! istatistikle de yetinmedi, her hücum onunla başladı, onunla olgunlaştı. Manchester City’nin bir tarafta pas-pas-pas sonra diğer kenara ani dönüş taktiğini Emre uyguladı dün sahada. Duran topların başına onun geçmesi bile bir takımın standardını değiştiriyor. iki duran topu dışarıdaki Moses ve Rodrigues’e volelik servisler olarak kullandı. O toplar kendi kalibresinde bir oyuncuya atılsa, Emre’nin hanesinde 2 asist daha yazıyor olabilirdi. Emre’yle birlikte Fenerbahçe ön tarafında oynayan hemen herkesin sınıfı geçtiği bir gündü dün: Ozan, Yanal’ın vazgeçilmezi. Moses, sanırım Chelsea’ye dönme ihtimali (8 Ağustos’ta) teknik olarak bittiğinden beri kafaca daha iyi. Dün daha fazla maçın içindeydi. Kruse hep ciddi, son 2 golde araya tescilli paslarını attı. Muriqi hep çalışkan, süper bir gol vuruşu yaptı. Fenerbahçe kalan 11 günde Zanka’ya bir partner, Hasan’a da bir alternatif bulursa savunmada da daha güvenli hissedebilir.

RODRIGUES’iN iNCE AYARI

DÜN Fenerbahçe farklı kazandığı için göze batmadı ama Rodrigues gole gidebileceği iki kritik topu stop edemeyerek öldürdü fırsatları. Biri, ilk devrede Emre’nin akıl dolu frikiğiydi. Diğeri de ikinci devrenin başında Moses’ın ince pası. Rodrigues eğer ilk 11’de kalıcı olmak ve rolünü Deniz Türüç’e kaptırmak istemiyorsa, bu sorunları yaşamamalı.