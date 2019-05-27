Altı buçuk milyonluk maç

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıAltı buçuk milyonluk maç
GeriUğur MELEKE Altı buçuk milyonluk maç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
27.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Altı buçuk milyonluk maç

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Fenerbahçe, altıncı olurken, ciddi bir para ödülü kazandı.

EĞER 2018-19 sezonu performanslarından bir verimlilik tablosu çıkarsak ilk basamağa Antalyaspor’u, son basamağa da Fenerbahçe’yi koyabiliriz rahatlıkla. Ligin sonuna 45 puan bandında gelen iki takımdan Antalyaspor kadrosu 35, Fenerbahçe 55 toplasa kimseye sürpriz olmazdı sanırım. Bülent Korkmaz, dünkü sonuçtan bağımsız olarak Harun-Doğukan-Bahadır gibi gençlerle sezonu gurur tablosuyla kapatıyor bence. Yılın verimsizlik lideri Fenerbahçe’yse dünün kazanımlarına odaklanmak durumunda. Şüphesiz ki Fenerbahçe için dünün en önemli kazanımı altıncılık. Bunun 3 temel sebebi var:

1- Evet, altıncı olursanız direkt bir Avrupa Ligi bileti alamıyorsunuz. Ama UEFA yargı kararlarını bekleme moduna geçme şansınız var.

2- İlk devresini 17’nci sırada bitirdiğiniz ligi altıncı tamamlamak, yeni sezon için umut ışığı olabilir. Üstelik Fenerbahçe 30 puanla, ikinci devrenin de beşincisi.

3- Süper Lig yayın havuzu da ilk altıya ekstra ödül veriyor. Altıncının ödülü ekstra 3,6 milyon lira. Yani galibiyet bonusuyla beraber bu maç tek başına 6 buçuk milyon lira ederinde. Tek bir galibiyetten yaklaşık 1 milyon Euro kazanmak, hiç fena bir netice değil. F.Bahçe’nin altıncılık bonusu dışındaki görüntüsüyse ikinci yarının geneli gibiydi doğrusu. Çaba var, mücadele var. Ama tüm sezon boyunca olduğu gibi dün de kalite eksikti. F.Bahçe yönetimi, Valbuena’nın kontratındaki otomatik uzama maddesinden feragâtına sevinmişti. Ama takımdaki akıllı-kaliteli isim sayısı o kadar az ki, Fransız futbolcu gelecek sezon, özellikle kulübede çok aranabilir gibi geliyor bana.

KAZANAN NESiL FARKI

ÇALIMBAYLAR, Aybabalar nesli ‘şerefli mağlubiyetler’ dönemimizdi. Boyun bükük olmaya alışık bir jenerasyondu o. Antrenörlüklerine de bu duygu yansıdı. Ama Okan, Bülent, Sergen kazanan nesil. Futbolculuklarında uluslararası arenada galip gelebilen bir grup oldukları için antrenörlükleri de cesur. O yüzden umutluyum bu antrenör neslinden.

60 SANiYELiK BiR ÖZET

EĞER bir yerlerden bu maçın kaydına ulaşabiliyorsanız, 44’üncü dakikayı dikkatle izlemenizi öneririm. Çünkü o 60 saniye içinde Fenerbahçe’nin sezonunun özeti var. İlk olarak top, sol taç çizgisi kenarında Zajc’ta. Sağ taç çizgisindeki Isla’ya kros bir pas atmak istiyor. Ve üstünde hiçbir baskı yokken topu Isla’nın 10 metre gerisine atıyor genç adam. Sonra top Jailson’a ulaşıyor, o da bir ara pası atayım diye en yakın arkadaşının 20 metre ilerisine vuruyor topu. Dönen top Mehmet Ekici’yi buluyor, Ekici’nin bomboş ortası da kale arkasındaki reklam panolarına! Gündüz oynanan Adana Demirspor-Hatayspor maçında böyle kalitesiz bir 60 saniye izlememiştim doğrusu.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir?
Kayserispor 0-2 Erzurumspor
Yeni Malatyaspor 1-2 Bursaspor
Göztepe 2-1 Ankaragücü