Altı buçuk milyonluk maç

EĞER 2018-19 sezonu performanslarından bir verimlilik tablosu çıkarsak ilk basamağa Antalyaspor’u, son basamağa da Fenerbahçe’yi koyabiliriz rahatlıkla. Ligin sonuna 45 puan bandında gelen iki takımdan Antalyaspor kadrosu 35, Fenerbahçe 55 toplasa kimseye sürpriz olmazdı sanırım. Bülent Korkmaz, dünkü sonuçtan bağımsız olarak Harun-Doğukan-Bahadır gibi gençlerle sezonu gurur tablosuyla kapatıyor bence. Yılın verimsizlik lideri Fenerbahçe’yse dünün kazanımlarına odaklanmak durumunda. Şüphesiz ki Fenerbahçe için dünün en önemli kazanımı altıncılık. Bunun 3 temel sebebi var:

1- Evet, altıncı olursanız direkt bir Avrupa Ligi bileti alamıyorsunuz. Ama UEFA yargı kararlarını bekleme moduna geçme şansınız var.

2- İlk devresini 17’nci sırada bitirdiğiniz ligi altıncı tamamlamak, yeni sezon için umut ışığı olabilir. Üstelik Fenerbahçe 30 puanla, ikinci devrenin de beşincisi.

3- Süper Lig yayın havuzu da ilk altıya ekstra ödül veriyor. Altıncının ödülü ekstra 3,6 milyon lira. Yani galibiyet bonusuyla beraber bu maç tek başına 6 buçuk milyon lira ederinde. Tek bir galibiyetten yaklaşık 1 milyon Euro kazanmak, hiç fena bir netice değil. F.Bahçe’nin altıncılık bonusu dışındaki görüntüsüyse ikinci yarının geneli gibiydi doğrusu. Çaba var, mücadele var. Ama tüm sezon boyunca olduğu gibi dün de kalite eksikti. F.Bahçe yönetimi, Valbuena’nın kontratındaki otomatik uzama maddesinden feragâtına sevinmişti. Ama takımdaki akıllı-kaliteli isim sayısı o kadar az ki, Fransız futbolcu gelecek sezon, özellikle kulübede çok aranabilir gibi geliyor bana.

KAZANAN NESiL FARKI

ÇALIMBAYLAR, Aybabalar nesli ‘şerefli mağlubiyetler’ dönemimizdi. Boyun bükük olmaya alışık bir jenerasyondu o. Antrenörlüklerine de bu duygu yansıdı. Ama Okan, Bülent, Sergen kazanan nesil. Futbolculuklarında uluslararası arenada galip gelebilen bir grup oldukları için antrenörlükleri de cesur. O yüzden umutluyum bu antrenör neslinden.

60 SANiYELiK BiR ÖZET

EĞER bir yerlerden bu maçın kaydına ulaşabiliyorsanız, 44’üncü dakikayı dikkatle izlemenizi öneririm. Çünkü o 60 saniye içinde Fenerbahçe’nin sezonunun özeti var. İlk olarak top, sol taç çizgisi kenarında Zajc’ta. Sağ taç çizgisindeki Isla’ya kros bir pas atmak istiyor. Ve üstünde hiçbir baskı yokken topu Isla’nın 10 metre gerisine atıyor genç adam. Sonra top Jailson’a ulaşıyor, o da bir ara pası atayım diye en yakın arkadaşının 20 metre ilerisine vuruyor topu. Dönen top Mehmet Ekici’yi buluyor, Ekici’nin bomboş ortası da kale arkasındaki reklam panolarına! Gündüz oynanan Adana Demirspor-Hatayspor maçında böyle kalitesiz bir 60 saniye izlememiştim doğrusu.