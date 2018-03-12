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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur MELEKE 25 dakika büyük oynadılar
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Sıradaki Haber:Türkiye’nin en iyi merkez oyuncusu: Tolgay

Yazarlar
12.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

25 dakika büyük oynadılar

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

MALATYA, bir büyük takım için ligde çıkması en güç deplasmanların başında geliyor.

Ligin en sert, göğüs göğse oynamayı en çok seven orta üçlüsü Aytaç-Azubuike-Murat, zaten bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş’ı dinamizmleriyle durdurdular. Erol Bulut, Fenerbahçe’ye karşı orta saha direncini bir kademe daha yükseltti ve 70’inci dakikada Gilberto’yu sokana kadar 3-5-2 ile oynadı. Sadık-Mina-Doria savunma üçlüsünün önünde Murat-Aytaç-Azubuike zaten son derece dirençli bir göbek. Bir de bu direnç grubuna sağda Chebake, solda Buğra’nın eklenmesiyle daha da sert bir sınava dönüştü Malatya merkezi.

İlk 20 dakika Malatya’nın istediği gibi gitti, oyun merkeze sıkıştı ve o çarpışmadan ev sahibi ekip galip çıktı. İlk 20 dakika sonunda belki tabela 0-0’dı, ama Malatya şutlarda 4-0, kornerlerde 5-0 galipti ve tek bir faul bile yapmaya gerek duymamışlardı bu süreçte.

ÇALIŞILMIŞ KORNERLER

20’den 45’e kadarsa Fenerbahçe, sert Malatya merkezine karşı bir panzehir üretti: Oyunu genişletti, çizgilere yaydı. Sarı lacivertliler sahanın genişliğini kullanmaya başlayınca oyuna ortak oldular, pozisyonlar ürettiler, birinde de golü buldular. İlk 20 dakikada şutlarda Malatya 4-0 galipken, devrenin sonunda bu istatistik 5-6’ya geldi. İlk 20 dakikada hiç faul yapmayan ev sahibi ekip, 20-45 arası tam 8 faul yapmak zorunda kaldı. Fenerbahçe de, sadece 25 dakika, 20 ile 45 arası büyük takım gibi oynayıp, ikinci devre vitesi tamamen küçülterek almayı başardı 3 puanı.

Maçın öyküsünü tam anlamıyla okuyabilmek için iki detaya daha parantez açmak gerek:

1- Çalışılmış korner organizasyonları, sıkışan maçları çözmek için bir numaralı çıkış yolu. Dün de öyle oldu. Malatya akan oyunda iyi bir savunma takımı olmasına rağmen, duran toplarda aynı standardı tutturamıyorlar. Daha önce Göztepe’ye karşı da iyi futbol oynayıp, 3 duran toptan yedikleri 3 golle yenilmişlerdi.

2- Malatya’nın ofansif planı, orta sahada kazandıkları toplarla yapacakları baskın hücumlara bağlı olmalı. Ancak ileri uçlarında o tip araya koşucu santrfor yok; Boutaib hava silahı, Adem de kendini sol çizgiye yapıştırdı nedense. Dolayısıyla Malatya taktiksel olarak ne kadar iyi bir maç oynamış olsa da, gol yollarına çözüm bulamadıkları için puan alamamaları doğal.

MAÇIN ADAMI: MEHMET TOPAL

1 şut, ilk golde kritik katkı, 4 top kazanma, 4 uzaklaştırma, 5 hava topu ve 1 top kaybı. Fenerbahçe’nin konsantrasyon sınavına iki konsantre adam Mehmet ve Volkan damga vurdular.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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