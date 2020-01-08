İlk yarının 'en'leri!

Süper Lig’de ilk devre biterken, hafızalara kazınanlar maçlar değil, yaptıkları ‘hareketlerle’ futbolculara yer bırakmayan kulüp başkanları ve yöneticiler oldu.

LiGiN ilk yarısı bitti... Peki ya hafızalarımızda ne kaldı? İlk yarıyı şöyle bir gözünüzün önünden geçirip düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen şey ne, Sivasspor’un muhteşem gösterisinden başka?..

Hafızalarınıza kazınanlar, unutulmaz maçlar mı? Yoksa?.. Yoksa, yaptıkları ‘hareketlerle’ ‘o müthiş maçlara, gollere, futbolculara (!)’ yer bırakmayan, gündemi belirleyen ‘takımların gizli golcüleri’ mi? Hani o, futbolumuza ‘kin, nefret, öfke ve tehdit’ tohumları eken ve yıllardır buradan yeşeren bitkilerle beslenmemize neden olan (!) kulüp başkanları ve yöneticileri mi? Ne yazık ki her sezon olduğu gibi bu sezon da ‘hafızalarımızda kalan’ yine onların takımları adına yap

tıkları malum ‘hareketler...

Tıpkı geçmiş sezonlarda olduğu gibi. Bazıları gol oldu, takımına puan getirdi... Bazıları gol olmasa da camiaları adına ‘hareket’ güzeldi... Keza spor programlarında da spor sayfalarında da yine takımların golcülerinden çok, onlar başroldeydi. Haliyle, “İlk yarıda ne oldu?” dediğimizde aklımıza gelen ‘ilk’leri sizler için derleyelim istedik. Bakın ilk yarı adına hafızalarımızda ne kalmış...

iLK YARIDA HAFIZAMIZA KAZINANLAR!

"Futbol dışı işler oluyor, bize karşı profesyonel hamleler yapılıyor, bu maçı tarihe not düşün." (Fatih Terim)

"Adı mübarek, soyadı kıymetli ancak kalbi kara ve vicdanı körelmiş bir şahsın (Mustafa Öğretmenoğlu) garip uygulamaları maça damgasını vurmuştur." (Erol Bedir)

"19.05’te tweet atılmasını yadırgadım, TFF’ye yakıştıramadım. Bunun kasıtlı olmadığına beni kimse ikna edemez." (Mustafa Cengiz)

“Onların (G.Saray) fıtratında bu var zaten. Bir insanın (Fatih Terim) sicili nasıl bu kadar bozuk olabiliyor, onu konuşmak lâzım.” (Ali Koç)

“Sicilin micilin parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz.” (Fatih Terim)

“Son günlerde bazı gazeteler Rusların Pravda gazetesi gibi. Bazılarına angaje olmuş durumdalar. Bazı spor servislerine de reklam servislerinden telefon gelmiş gibi.” (Fatih Terim)

“Bugün maçı teknik direktörsüz F.Bahçe kazandı!” (Ersun Yanal)

“Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek!” (Fatih Terim)

“Atılan tweetler onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzeni olanlar zorlanacaklar.” (Semih Özsoy)

“Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek.” (Mustafa Cengiz)

“Beni yemek isteyenlerin boğazına takılırım.” (Ünal Karaman)

“Biz anamızın duasıyla geldik, hocanın salâsıyla gideriz. Mermiye de koşarım. Kan gölünde de boğulurum.” (Ahmet Ağaoğlu)

“Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim. Fatih Terim’den daha çok korunan bir hoca yoktur. Onun da nedenlerini zaman gelince açıklarız.” (Ali Koç)

PEKi BÖYLE BiR LiGiN ‘EN’LERi NASIL OLABiLiR?

iLK YARININ EN HIZLI GERİ DÖNÜŞÜ



Hasan Şaş’ın istifa edip bir gün sonra geri dönmesi.

EN iLGi GÖREN SAKATLIĞI



Tuzlasporlu Gökhan Çıra’nın fıtık ameliyatı.

EN HIZLI GOLÜ



Takım harcaması limitlerine yüzde 40’a artış isteyen kulüplerin kısa süre sonra, “Hayır istemiyoruz” diyerek TFF’ye attığı gol.

EN BOŞ ÇIKIŞI



Beşiktaş’ın VAR kayıtları konusunda TFF hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurması.

EN AĞIR FATURASI



Adem Ljajic’e kırmızı yerine sarı kart gösteren Suat Arslanboğa’nın maaşının iptali, TFF 1. Lig’e düşürülmesi!

EN DÜŞÜNDÜREN KARARI



Ali Koç’un, Fatih Terim’e ‘sicili bozuk’ dediği için PFDK’dan aldığı 30 günlük cezayı Tahkim Kurulu’nun kaldırılması.

EN SÜRPRiZ AYRILIĞI



Türk Telekom Stadı’nda hizmet veren Koç Holding’e ait Divan Restoran’la yolların ayrılması.

EN MERAK EDiLEN BiRLiKTELiĞi



MHK Başkanı Zekeriya Alp’in firmasının Koç Holding’le olan iş birliği.

EN MERAK EDiLEN TELEFON GÖRÜŞMESİ



Hangi gazetelerin reklam departmanından spor servislerine telefon geldiği...

EN TARTIŞMALI POZiSYONU



Nihat Özdemir- Ali Koç-Zekeriya Alp üçlüsünün Zorlu AVM buluşması.

EN MERAK EDiLEN BELGELERi



Alanya-Fenerbahçe maçı IFAB raporu ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi VAR kayıtları.

EN ÜZÜNTÜ VERiCi ANI



TFF’nin 19.05 paylaşımının Mustafa Cengiz’in yüreğini yakması!

EN PAHALI HAREKETi



Cezalı Metin Diyadin’in soyunma odası koridorundaki tuvaleti kullandığı için 4 maç ceza alması.

EN iLGiNÇ iKiLi MÜCADELESi



Mustafa Cengiz ile Eşref Hamamcıoğlu’nun mezar başındaki yer kavgası.

EN ÇOK KONUŞULAN KIYAFETi



Şenol Güneş’in Kadıköy’deki kravatı.

EN iYi KALECi DEPARI



Fernando Muslera’nın Gökhan Çıra’ya yetişmek için attığı depar...

EN MERAK EDiLEN SORUSU



On binlerin önünde Terim’in elini öpen Arda’ya ‘harçlık’ çıkıp çıkmayacağı.

EN ÇOK MEŞGUL EDiLEN KURUMU IFAB!



Ha! Bu arada, birileri “Burası neresi?” diye sorarsa, burası, “Bizim futbol dünyamız” dersiniz, emi!