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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Sadece Mehmet Ekici ile olmaz

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Rüştü Reçber yazdı.

Bazen o kadar çok istersiniz ki bir bakmışsınız, düşündüklerinizin ve beklentilerinizin çok gerisinde kalmışsınızdır. Siz bile inanamazsınız..nasıl oldu? ve ne ara oldu diye? Herhalde her bir Fenerbahçeli için beklenilmeyen sezon ve devre izledik. Aslında beklenti çok fazla değildi. Ama bu kadar da kötü olunur muydu? İşte bu beklenmiyordu. Futboldaki en önemli unsur elde ettiğin veya edeceğin tecrübelerdir. Bu hem yönetenler için hem teknik ekip için hemde sahadaki futbolcular için geçerlidir. Siz ne kadar isteseniz de işleri yoluna koymak için ne kadar da çabalarsanız bazen istediklerinizi ve düşündüklerinizi gerçekleştiremezsiniz. Dün akşam Ersun hocanın takımı topla oynamayı başardı ama pozisyon üretmede sorunlar yaşadı. Koca ilk yarıda daha oyunun başında Soldado'nun pozisyonunun dışında başka bir tehlikeleri olmadı.

Bir gerçek var ki atlamamak lazım. Bu maçta tek hedef 3 puandı.Düşünce ve kurgudaki hedef buydu. Fakat Antalyaspor'un ortaya koyduğu performans ve geldikleri nokta, geçmiş maçlarında da ortaya koydukları görüntüyü görünce, Bu yüzden kontrollü oyun anlayışını kabul ederim. Ersun hocanın bu düşüncede olmasını da yadırgamam. Antalyaspor'un eksik kadrosu belli ki oyunlarını bozmuş. Kapanıp hızlı hücuma çıkan ve etkili olmasa da pozisyon yakalamayı başaran ve değerlendiren görüntülerinden çok uzaktaydılar. Nitekim ilk yarı boyunca o zaman daha fazla üretkenlik içinde olmasını beklemek de son derece yanlış olmazdı. Fenerbahçe adına bunu değerlendirmek için belik ilk yarı da ki oyunu görmek lazımdı. Fenerbahçe ikinci yarı rakibi kalesinden uzak tutmayı başardı. Yine oyunu kontrol etmeyi de başardı. Ama yine gerçeklerle yüz yüze geldi. Ekici'nin dışında maalesef oyununun gidişatını etkileyecek bir isim bile devreye giremedi. Biraz Ayew bu konuda Mehmet Ekici'nin destekçisi oldu. Roman'ın atılması İşleri zorlaştırsa da, Fenerbahçe'nin etkili olduğu anların da başlangıcı oldu. Duran toplar aslında skoru değiştirecek pozisyonlar hazırladı ama netice alınmadı. Bülent hocanın Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının üzerine maçı istediğini gösteren hamleyi de hemen yaptı.

Fenerbahçe hayata yeni başlayan bebek (emekleme ve yürüme) misali önce kaybetmemeyi sonra da kazanmayı öğrenmelidir. Bu düşünceyi gerçekleştirebilmek için hem zamana ve hemde kişiye ihtiyacı vardır. Ersun hoca devre arasını iyi geçirmek için her türlü imkanı seferber edecektir. Ama olmazsa olmazı alınması gereken oyunculardır. Dün rakibe karşı eksik kalınması bir dezavantajdır ama 1 puanla ayrılmakta ayrı bir önem taşımaktadır. Kaybetmeden gitmek en azından güven açısından önemlidir. Belki Fenerbahçe ligin yukarılarında olsaydı Bu Antalyaspor'dan eksik kalmalarına rağmen alınan puanın başarı olduğunu yazabilirdik. Fakat altını çizelim ki Antalya eski formundan çok uzaktı. Dün Fenerbahçe takımı bir tek Mehmet Ekici'nin ayağına baktı. Bunu değiştirmesi lazım o yüzden devre arası bu açıdan çok önemlidir..

MAÇIN ADAMI:SERDAR ÖZKAN

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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