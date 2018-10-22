Pas oyunu yapamayınca yenildiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Yazarlar Yazıları Rüştü Reçber Yazıları Pas oyunu yapamayınca yenildiler
GeriRüştü Reçber Pas oyunu yapamayınca yenildiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
22.10.2018 - 00:04, Son Güncelleme:

Pas oyunu yapamayınca yenildiler

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Beşiktaş’ın her ne kadar önemli eksikleri olsa da, kadrodaki diğer oyuncularla bu eksikleri kapatabildiğini daha önce oynadığı maçlarda gördük. Göztepe maçındaki en önemli eksik Ljajic’ti. Ljajic oyunu organize etme özelliğinin yanında bitirici paslardaki ve topun değerini bilmedeki başarısıyla çok önemli bir isim.

Beşiktaş’ın oyun anlayışında pas trafiğinin çok önemi var. Pası doğru zamanda ve doğru yerde hızlı bir şekilde atmak şimdiye kadarki en önemli özelliklerinden biriydi. Dün pas oyununu bazen iyi bazen eksik yapmaları oyunlarını çok etkiledi.

İlk 30 dakikada bu işi orta alanda ve rakip alanda iyi yaptılar, sadece tehlike yaratacakları alanda başarılı olamadılar. Oğuzhan ve Tolgay, Ljajic’in yokluğunda bu görevi üstlendiler. Tolgay geçişlerde, Oğuzhan da organizasyonda var olmaya çalıştılar ama istenildiği seviyede olamadılar. Oyuna hakim gözükürken bile etkili bir hücum gerçekleştiremediler. Penaltıyı geçiyorum; en etkili atakları Vagner Love ile ilk yarının son anlarında girdikleri pozisyondu. Pas oyunu ile rakip takımın dengesini bozma işinde istenildiği gibi hareket edemediler.

Penaltı kırılma anıydı

Beşiktaş kalite olarak iyi bir takım ama deplasmanda oynarken öne geçme fırsatı yakaladığında bunu değerlendirmeyi başarmalıydı. Penaltı pozisyonu bu anlamda Beşiktaş için çok önemliydi. Rakibin direncini kırmak ve kazanma duygusundan uzaklaştırmak da maçlarda başarıya ulaşmak için önemli bir etkendir.

Göztepe'nin golleri tesadüf değildi

Bayram Bektaş hocayı tebrik etmek lazım. Beşiktaş’ın oyun planı herkes tarafından bilinir ama çözüm üretmek her zaman zordur. Tabii ki penaltı pozisyonunda kaleci Beto tüm dengeleri değiştirmiştir ama önemli olan takımının son düdüğe kadar yapılması gerekenleri sahada yapmasıydı Göztepe haddini bilerek oynadı. Ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Attıkları goller tamamen bir stratejinin sonucuydu. Tesadüf değildi. Düşündüklerini yaparak, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Beşiktaş özellikle 2-0 geriye düştükten sonra Şenol Güneş tüm hamlelerini yaptı ama direnmeyi başaran Göztepe’den puan alamadılar. Aklımızda kalacak pozisyon üretemediler. Pas oyununu hızlı ve etkili bir seviyede gerçekleştiremediler. Yedikleri goller ise Beşiktaş gibi bir takımın yiyeceği türden değil.

 

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Beto kurtardı, Göz Göz Kartal'a acımadı

Fenerbahçe gülmeyi unuttu

Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?