Pas oyunu yapamayınca yenildiler

Beşiktaş’ın oyun anlayışında pas trafiğinin çok önemi var. Pası doğru zamanda ve doğru yerde hızlı bir şekilde atmak şimdiye kadarki en önemli özelliklerinden biriydi. Dün pas oyununu bazen iyi bazen eksik yapmaları oyunlarını çok etkiledi.

İlk 30 dakikada bu işi orta alanda ve rakip alanda iyi yaptılar, sadece tehlike yaratacakları alanda başarılı olamadılar. Oğuzhan ve Tolgay, Ljajic’in yokluğunda bu görevi üstlendiler. Tolgay geçişlerde, Oğuzhan da organizasyonda var olmaya çalıştılar ama istenildiği seviyede olamadılar. Oyuna hakim gözükürken bile etkili bir hücum gerçekleştiremediler. Penaltıyı geçiyorum; en etkili atakları Vagner Love ile ilk yarının son anlarında girdikleri pozisyondu. Pas oyunu ile rakip takımın dengesini bozma işinde istenildiği gibi hareket edemediler.

Penaltı kırılma anıydı

Beşiktaş kalite olarak iyi bir takım ama deplasmanda oynarken öne geçme fırsatı yakaladığında bunu değerlendirmeyi başarmalıydı. Penaltı pozisyonu bu anlamda Beşiktaş için çok önemliydi. Rakibin direncini kırmak ve kazanma duygusundan uzaklaştırmak da maçlarda başarıya ulaşmak için önemli bir etkendir.

Göztepe'nin golleri tesadüf değildi

Bayram Bektaş hocayı tebrik etmek lazım. Beşiktaş’ın oyun planı herkes tarafından bilinir ama çözüm üretmek her zaman zordur. Tabii ki penaltı pozisyonunda kaleci Beto tüm dengeleri değiştirmiştir ama önemli olan takımının son düdüğe kadar yapılması gerekenleri sahada yapmasıydı Göztepe haddini bilerek oynadı. Ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Attıkları goller tamamen bir stratejinin sonucuydu. Tesadüf değildi. Düşündüklerini yaparak, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Beşiktaş özellikle 2-0 geriye düştükten sonra Şenol Güneş tüm hamlelerini yaptı ama direnmeyi başaran Göztepe’den puan alamadılar. Aklımızda kalacak pozisyon üretemediler. Pas oyununu hızlı ve etkili bir seviyede gerçekleştiremediler. Yedikleri goller ise Beşiktaş gibi bir takımın yiyeceği türden değil.