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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Böyle bir Trabzonspor beklemiyordu

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

F.Bahçe için zor ancak netice olarak memnun edici bir maç oldu.

TARAFLI tarafsız herkesin konuştuğu, yazdığı tek şey var; Fenerbahçe’nin bulunduğu konum ve kalan haftalarda ne yapabileceği. Trabzonspor, hedefi olan ve bu yönde ilerleyen bir ekip. İyi bir duruma geldiler. İç saha dış saha fark etmeden ortaya koydukları doğru ve güçlü futbolları var. Ayrıca deplasman maçlarındaki oyunu ve sonuçları da ortada. Fenerbahçe ise tek şeyin peşinde o da galibiyet. Ama kolay mı hiç değil? Öyle olduğu da maç başladığında iyice anlaşıldı. Müthiş tempoda başlayan bir maç oldu. Ama tek taraflı başladı. Trabzonspor öyle bir baskılı oyun hazırlığı yapmış ki; Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı. Topa sahip olma, rakibi oynatmama, pozisyonlar üretme... Yani hepsi sahada vardı ve çok geçmeden güzel de bir gol attılar.

iLK iSABETLi ŞUT 26’DA

Zaten gol ‘Geliyorum’ dedi. Trabzonspor’un futbolu bize her an gol geleceğinin sinyalini vermişti. Fenerbahçe belki böyle bir Trabzonspor beklemiyordu. Fakat istediği oyunu oynayamadığı gibi bir de Trabzonspor’un futboluna cevap veremedi. Trabzonspor’un dinamik görüntüsü karşısında sahada özellikle ilk yarı tepki veremediler. En etkili girişimleri 26. dakikada Soldado’nun şutuydu. İç sahada oynarken kaleyi bulan ilk şutun bu dakikada olması futbollarının etkisizliğini gösteriyordu. Bu süreçte taraftarın futbolcuları oyuna sokmak için uğraş vermesi ayrı bir güzellikti.

ÖYLE BiR GOL YEDiLER Ki

TAKIMIN sahada boyunun uzun olması, pres yapmaya kalktığında ve rakibi karşılamada Fenerbahçe’yi hep zora soktu. Ve doğal olarak Trabzonspor’un hızlı ve etkili çıkışlarını durduramayışının temel sebebi de buydu.. Bir de yenilen golün etkisiyle çabuk oyun oynama isteklerine panik ve telaş eklenince çok sorun yaşadılar. Pas oyunun bir türlü oturtamadılar. Yardımlaşmada ve hareketli oyunda eksik kaldılar. Bir ara baskı kurmayı başardılar ama yaptıkları pas hataları hücumların başlamadan bitmesine neden oldu.

TEHDiT EDiCi FUTBOL

İKİNCİ yarıda taraftar yine büyük bir destekle takımlarına sahip çıkarken ben de, açıkçası oyuncu değişikliği bekledim ama aynı takım sahadaydı. Oyunu dengeleyen ve daha çok rakip sahada olan bir Fenerbahçe izledik.. Ama oyunun kontrolünü ele alamadılar. Bunun sebebi ise Trabzonspor’un tehdit edici futboluydu. Bu da Fenerbahçe takımını sahada hep tedirgin etti. Ersun Hoca bence başlaması gereken 11’e oyuncu değişikleriyle döndü. Bu değişiklikler oyun olarak sahada olumlu bir etki yarattı.

F.BAHÇE BÜTÜN RiSKLERi ALDI

Oyunu rakip alan yıkarken dikkat etmeleri gereken tek şey; Trabzonspor’un hızlı hücumlarına çözüm bulabilmekti ama o konuda çözüm üretmeyi başaramadılar ve neticesinde kırmızı kart gördü. Fenerbahçe için işlerin daha da zor olacağı beklenirken, puan için her türlü riski aldı. 10 kişiyle pozisyonlar da buldular ama ya Uğurcan’ı geçemediler ya da son vuruşu yapamadılar. Ama beklenen gol, son anda Valbuena ile geldi ve Fenerbahçe için zor ama netice olarak memnun edici bir maç oldu.

Maçın adamı: Valbuena.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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