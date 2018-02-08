Devre arası transfer döneminde golcü oyuncusu Adis Jahoviç'i Konyaspor'a gönderen ve yerine Demba Ba'yı transfer eden Göztepe, daha ilk maçtan gol yollarında ve hücum bölgesinde var olabilmek konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Demba Ba'nın Çin Ligi'nde sakatlığından ötürü forma giyememesi, Ghillas'ın ise sakatlığının tam geçmemiş olması, Tamer Tuna'yı forvette Gouffran tercihine zorladı.

Gouffran sahada kaldığı süre içinde forvette çok etkisiz ve yalnız kaldı, Trabzonspor savunmasının arasında adeta kayboldu. Bu dakikalarda Göztepe'nin hücum bölgesinde top tutamamasını Trabzonspor çok iyi değerlendirdi ve orta sahada kurduğu baskıyla Göztepe'nin pas yapmasına, hücum geliştirmesine engel oldu.

Dakikalar geçtikçe ataklarını sıklaştıran Trabzonspor, Beto engelini aşamayınca, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bugün Beto takımına bir puan kazandırdı ancak; Göztepe, sezonun en kötü futbolunu en çok puan kazandığı deplasman maçlarından birinde oynadı.

Maç geneline bakıldığo zaman Göztepe, orta alanda hiçbir varlık gösteremedi. Selçuk Şahin ve Poko orta sahada yaptıkları pas hatalarıyla Trabzonspor'un hücum geliştirmesini kolaylaştırdı.

Kanat oyuncuları Halil Akbunar ve Sabri Sarıoğlu çok vasattı. Hem hücum, hem de savunma anlamında takıma çok fazla katkı sunamadılar.

Trabzonspor'un neredeyse her yan topu ya kaleye ya da auta göndermesi dikkatlerden kaçmadı. Yerden etkili olan Kosanoviç'in hiçbir kafa topu alamaması, Göztepe'nin dikkat etmesi ve önlem alması gereken bir gerçek.

Takım olarak Göztepe hem savunma hem de hücum anlamında mağlubiyeti hak eden bir oyun sergiledi ama Beto, bir kalecinin bir takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Göztepe orta sahasına ve savunmasına önlem almalı aksi taktirde Avrupa hedefleri hayallerin ötesine geçemez.

Zira ilerleyen haftalar daha zorlu maçlara, daha kıyasıya mücadelelere sahne olacak.

Göztepe bugün bir puan aldı çünkü; "Beto böyle istedi."