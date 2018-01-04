Vicdanları rahatsız eden RvP gerçekleri

Bir yandan sistem takımı oluşturmaya çalışıyor, diğer yandan da rakipleriyle mücadele ediyor. Bütün bunların yanı sıra takım içinde uyum sağlayamayan ve hatta sorun olan oyuncularla uğraşıyor. Bu oyunculardan biri Robin van Persie.

Diğeri de Ozan Tufan.

PROFESYONEL AHLAK NEREDE?

Önce Robin van Persie’den başlayayım. Başlarken de en son söyleyeceğimi en baştan ifade edeyim.

Fenerbahçe, Robin van Persie’ye nitelikli dolandırıcılıktan dava açmalı.

Sakat sakat transfer olacaksın. Sakatlığını gizleyeceksin. Öyle bir sözleşmeye imza atacaksın ki, yattığın yerden hiç emek sarf etmeden milyonlarca Euro kazanacaksın.

Bunu hiçbir vicdan kabul etmez.

Diyeceksiniz ki, “Fenerbahçe de sağlık kontrolünü sıkı tutsaydı. ‘Beşiktaş’ın elinden alacağım’ diye apar topar imza attırmasaydı.”

Haklısınız.

Ama yine de bu Robin van Persie’nin profesyonel ahlakını temizlemez.

Fenerbahçe, bu transfer ile ilgili gerekli özeleştiriyi yaptı. Transferin sorumlusu ve dönemin sportif direktörü Giuliano Terraneo’nun görevine son verdi.

Yılbaşı tatilini Dubai’de geçiren Robin van Persie, Instagram hesabına bu fotoğrafını koyup üstüne de her zaman hazır olduğu mesajını yazdı ama neye hazır olduğunu anlayabilen yok.

KURTULMAK O KADAR ZOR Ki!

Son dönemde Van Persie ile ilgili yine ilginç bilgiler geliyor.

1- Kulüp profesyonelleri ile hiçbir şekilde bir araya gelmemiş. “Benimle değil, menajerimle konuşun” diyerek görüşme taleplerini geri çevirmiş.

2- Olumsuz davranışları ve yetersizliği yüzünden Antalya kampına dahil edilmedi.

3- Menajeri iki kez transfer teklifleriyle gelmiş. Biri Amerika, diğeri Hollanda’nın Feyenoord takımından. Ama ikisi de gerçek değilmiş.

4- Sözleşmesini feshetmiyor. Feshetmek için de sadece alacağı parayı değil, takımın şampiyon olması ya da kupa kazanması halinde alacağı bonusları da istiyor.

DUBAİ’DE BALIK TUTMAYA GİTTİ

Peki Hollandalı oyuncu ne yapıyor?

Ara tatilini Dubai’de balık tutarak geçirdi.

Sosyal medya hesaplarına girerseniz, bu görüntülere çok rahat ulaşırsınız.

Tatil bitti. Fenerbahçe, Antalya’da çalışmalara başlayacak. Robin Van Persie ise İstanbul’da kalarak düz koşulara devam edecek ve ayda 400 bin Euro’nun üzerinde para kazanacak.

Bunu hiçbir vicdan kabul etmez.

Bu günlerde ayrılığı yine konuşuluyor. Menajeri yine yönetim ile biraraya gelecek.

Bana sorarsanız hiçbir yere gitmez RVP!

SUMUDICA’NIN “BAM BAM”LARI

SUMUDICA ve Kayserispor ilk yarıyı çok başarılı bir yerde noktaladılar.

Sumudica, Kayseri’de mutlu. Kayseri de ondan memnun. Rumen teknik adam maç sonuçlarını maçtan önce ilginç bir şekilde yöneticilere bildiriyormuş.

“Bam” derse, 1 gol. “Bam, bam, bam” derse 3 gol.

Ve bu güne kadar hiç yanılmamış Sumudica.

Bırakın puanı, gollerde bile tam isabet kaydetmiş.

BURSA’YI SU YOLU YAPMIŞ...

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OZAN TUFAN’I YAKTI

AYKUT Kocaman’ın felsefesini yakından tanıdığımı sanıyorum.

Hiçbir oyuncunun özel hayatı ile ilgili bir yaptırım uygulamaz. Onun terazisi sahanın içidir.

Eğer saha içinde başarılıysanız, saha dışındaki hayatınızdan futbolcu olarak siz sorumlusunuzdur.

Aykut Kocaman değil.

Bu bakımdan her futbolcu Aykut Kocaman ile çalışmak ister.

SÜREKLi BURSA’DA

Yazıya böyle uzun bir giriş yaptım. Sözü Ozan’a getireceğim.

Osmangazi Köprüsü galiba Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’deki sonunu hazırladı.

İstanbul ile Bursa arasını 1 saate indiren bu köprü sayesinde Ozan soluğu hemen her gün Bursa’da alıyor.

Bu konu Fenerbahçe yönetimi tarafından da yakından takip ediliyor.

ZiHNEN KOPMUŞ

Ozan, Bursa’da kendine yakışmayan bir hayat mı yaşıyor? Tabii ki hayır.

Ama bir profesyonel oyuncunun, beslenmesinden konsantrasyonuna kadar çok dikkat etmesi gerekiyor.

Fenerbahçe, Ozan’ın, 24 saat boyunca Fenerbahçe’yi yaşadığına ve bunun için çalıştığına inanmıyor ne yazık ki.

Zihnen takımdan koptuğuna inanıyor.

Ne yazık ki Ozan da bunun farkında.

KULÜPLERE, ‘KÜLTÜR ANTRENÖRÜ’ GEREK

ADEBAYOR RÖPORTAJI VE SONRASI...

YENİ yılın ilk gününde Hürriyet’te yayımlanan Emmanuel Adebayor röportajı Avrupa’dan, Amerika’ya, Afrika’ya kadar ses getirdi.

Size kısaca Adebayor ile ilgili gözlemimi aktarayım.

1- Son derece açık sözlü. Lafını sakınmıyor.

2- Beslenmesine çok dikkat ediyor. ‘Saat 19.00’da yemek yemeliyim’ diyerek tüm önerileri geri çevirdi.

3- İstanbul’da ve Başakşehir’de çok mutlu.

4- Başkan Göksel Gümüşdağ’a “Boss” (Patron) diye sesleniyor.

5- Asbaşkan Mesut Altan’a ise “Big Father” (Büyük baba) diyor.

6- Bir dünya yıldızı ama kapris sıfır.

7- İstanbul’a, turşuya, Ayasofya’ya, Yerebatan Sarayı’na ve Sultanahmet Camii’ne bayıldı.

Bu röportajda bir eksiklik hissettim. Adebayor, İstanbul’u keşfettikçe hayranlığını ve şaşkınlığını gizleyemedi. Ve hemen bir program daha yapmamızı rica etti. Yabancı oyuncular Türkiye’ye geliyor ve sadece eğlence mekanları ile restaurantlar arasında yaşıyorlar. Kulüpler mutlaka bir kültür antrenörü tutmalı ve onlara İstanbul tarihini mutlaka anlatmalı.

ABDULLAH AVCI NE YAPABİLİRDİ?

SADECE maçlarını izlemekten değil, maç sonları dinlemekten de keyif aldığım bir hoca Abdullah Avcı.

Onu bir kez dinleyin kafanızdaki eksik parçalar yerli yerine oturuveriyor.

Son dönemde çok eleştiri aldı. “Avrupa’da rotasyon yapıyor” diyerek. Haklı mı bu eleştiriler? Değil. Neden değil, anlatayım.

İŞTE O MAÇLAR

- 14 Eylül LUDOGORETS: Mahmut oynamadı. 9 Eylül’de F.Bahçe maçında sakatlandı.

- 28 Eylül BRAGA: Adebayor, Attamah ve Mahmut oynamadı. Adebayor sakattı. İki oyuncunun da riski vardı.

- 19 Ekim HOOFENHEİM: Visca, Mahmut, Emre, De Costa ve Adebayor ya sakattı ya da riski vardı. Bu maçta Elia ve Mossoro tercih edilmedi.

- 2 Kasım HOFFEHEİM: Edin Visca, Mahmut, Emre, Mossoro, Adebayor, Mehmet Batdal ve Attamah sakat. Elia’nın yerine Kerim Frei oynadı.

- 23 Kasım LUDOGORETS: Mahmut, Elia, Emre, Mossoro, Adebayor, Clichy, Tunay Torun ve Mehmet Batdal sakattı.

- 7 Aralık BRAGA: Mahmut Tekdemir, Elia, Emre ve Adebayor sakattı.

Tablo bu. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun.

Abdullah Hoca ne yapabilirdi ki. Kaldı ki, “Rotasyon yaptı” diye eleştirildiği maçlarda takım çok daha fazla puan toplamış.