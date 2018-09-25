O Quaresma nasıl sahada kaldı?
ŞENOL Güneş, geldiğinden beri F.Bahçe-Beşiktaş derbisi, esasen F.Bahçe-Güneş derbisine döndü. Güneş, öncesinde gerilime çokça yenildi. Dün, sakin kaldı ama 2. devre müdahaleleri isabetsiz çıkınca galibiyeti kaçırdı.
Güneş, sürprizle derbiye başladı. Kanattan gelen Babel, rakiplerin korkusudur. Güneş, Babel’i en uca attı ve kanatları Quarema-Lens ikilisine bıraktı.
İlk resmi maçında Atiba, idare etti. Ama Babel’in golüne kadar takımı ayakta tutan Karius ve baskıya karşı iyi top çeviren savunmaydı.
Hasan Ali’nin direkte patlayan şutu dahil, golü koklayan F.Bahçe’ydi. Beşiktaş, ‘sıfır pozisyon’dan gol buldu. Nasıl mı? Pepe’nin savunmayla karışık gönderdiği uzun topu Babel aldı, iki rakibine rağmen şut fırsatı yaratıp mükemmel bir gol attı. Gol, Babel’in mükemmel tekniğinin eseriydi. Elbet Güneş, uzun toplarla Babel’i beslemeyi planlamıştı ama Pepe’nin ağırlıkla uzaklaştırmaya dönük bir topundan golün geleceğini sanırım ummuyordu.
İlk devre Quaresma ve Lens kanatları etkin kullanamazken geriye koşmakta da nazlandılar. Portekizli ile Oğuzhan uyumsuzdu.
54’te Lens’in son vuruşuyla sonuçlanan bir paslaşma gösterisi sundu Beşiktaş. Bu an siyah beyazlıların oyunun tüm inisiyatifini ele geçirdiğini gösteriyordu.
Güneş’in Oğuzhan-Lens ikilisini Ljajic-Larin ile değiştirmesi kırılma anı oldu. Hemen gelen beraberlik golü sonrası bu değişiklik sıkıntıyı daha da büyüttü.
Çünkü Beşiktaş topun egemenliğini kaybetti ve maç ‘atan kazanır’a döndü. Bu saatten sonra 1 puan kazançtı artık ve dualar da Karius’aydı.
COCU’NUN KONTRATI YIRTILDI(!)
KADIKÖY’deki 13 yıllık galibiyetsizlik serisini Beşiktaş dün sonlandırabilirdi lakin Quaresma, bunu pek istemedi. Dün siyah beyazlıların en zayıf halkasıydı. Güneş’in Lens’in yerine onu oyundan almasını bekledim.
Galatasaray ve Başakşehir’in puan kaybettiği haftada derbi beraberliği Beşiktaş için kazanç bile sayılır. Zira her şeye rağmen yenilmemek de önemli.
Fakat aynı şeyi ev sahibi için söyleyemem. Fenerbahçe için 2 puan büyük kayıptır. Daha da kötü olan son düdükle tribünlerin “Ersun Yanal” diye bağırıp, Phillip Cocu ile kontratı yırtmasıydı. Bu tür tezahüratlar ağızdan çıkmaya görsün...
Ali Koç, futbol dünyamızda centilmenlik rüzgârları estirdi ama dün derbi önce ve sırasında Şenol Güneş’e dakikalarca ağır küfürler edildi. Bunun bir mazereti olamaz.
MAÇIN ADAMI: KARIUS
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