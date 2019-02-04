'Kagawa şenlikleri' erken başladı

Beşiktaş’ın Antalya 11’i, ilk bakıldığında ‘yaratıcılığı’ zayıf bir kadro görüntüsü veriyordu. Kâğıt üzerinde en yaratıcı isimler Ljajic ve Lens’ti. 35. dakikadaki ilk gole kadar siyah beyazlıların ortaya koyduğu futbol da söz konusu iddiayı destekler nitelikteydi. Sonra 4’er dakika arayla üç gol geldi.. Bizim buralarda yaratıcılık sadece topla yapılan cambazlık olarak algılanır. Oysa, toplu olduğu kadar, topsuz oyun da yaratıcılığın bir ölçütü; belki de daha da önemli bir ölçütüdür. Abdullah Avcı, Başakşehir’de farkındalık yaratmak için sık sık bunun altını çiziyor. ‘Topsuz yaratıcılık’, bazen, elverişli bir pozisyondayken de topa dokunmayıp, bir arkadadaki oyuncuya bırakmayı gerektirir... Sahanın her alanında etkilidir topsuz oyun. Alanı doğru kullanmayı sağlar, dara düşmüş takım arkadaşlarına seçenekler yaratır vs... Ligin ilk yarısında Beşiktaşlı oyuncular, bir çok maçta durarak ve top geldiğinde oynadı. Ama şimdi, durmayan ve sürekli arayan bir oyuncu var: Dorukhan Toköz... Ofansif ve defansif oynadığı gibi; toplu ve topsuz oyunu da Beşiktaş’ta en iyi oynayan isim... İlk devre 35’ten önce ve sonra olarak iki ayrı görüntü veren Beşiktaş, soyunma odasına “Maçı bitirdim” diyerek girdi. Öyle ya skor 3-0’dı! Oyunun ilk bölümünde hiçbir etkinlik göstermeyen Antalyaspor’un hocası Bülent Korkmaz, ikinci 45’e bir savunmacı ve kanat çıkartıp, bir orta saha ve forvet sahaya sürdü. Başka da çaresi yoktu.

SALİH DURMAYINCA

Araştırmalar, geride olan takımın 59. dakikaya kadar ilk değişikliğini yapması halinde gol bulacağını söylüyor ve nitekim 50’de Doukara, geri dönüş yolunu açabilecek golü attı. 67. dakikaya kadar Beşiktaş öldü öldü dirildi. Orta sahası düştü ve çok pozisyon verdi. Güneş’in 59’da Caner’i çıkarıp solu Adriano-Güven yapması ve ileri uca da Larin’i koyması da takım savunmasını yükseltmedi. Antalya’yı kendi kalesine 4. golü atan Salih Dursun durdurdu. Lakin bu golde kontrayı başlatan Lens’in hakkını da vermeli. 4-1’den sonra Beşiktaş, çok rahat pozisyonlar bulmaya başladı. Ve lakin Larin’in yetersizliği saç baş yoldurdu. Klas neymiş Kagawa gösterdi Larin’e. Evet, maç kopmuştu Kagawa girdiğinde ama ilk iki şutunda da golle buluştu. Bakın Kagawa da ‘yaratıcılık’ dediğim mefhumun da ete kemiğe bürünmüş hali. Sezon sonuna kadar sürecek ‘Kagawa Şenlikleri’ başladı diyebiliriz, sanırım...

DORUKHAN ‘TOLGAY KAYIP DEĞİL’ DİYOR

TOLGAY Arslan, 132 maçta 3 gol attı. Bunların sadece 1’i ligdeydi ve sadece 1’i çok kıymetliydi; Liverpool’a attığı. Onun bölgesine gelen Dorukhan, sadece 9 lig maçında 3 gol attı. Bir de VAR’a takılan golleri var! Tolgay belki kayıp sayılırdı ama Dorukhan “Hayır, değil” diyor.



O ÖPMEDİĞİN ARMA VAR YA!

ESAS olan Metin Oktay, Lefter ve Baba Hakkı gibi ‘ortak değer’ olmaktır Tolgay Arslan! Beşiktaş, güncel bir yönetici ve hoca değildir. Onlara kız ama Beşiktaş 116 yıllık büyük bir camiadır. Öpmediğin o armada ay yıldız vardır. Niye? Çünkü Türkiye’yi 11 futbolcusuyla sahada temsil etmiştir. O yüzden ay yıldızı kullanma şerefi verilmiştir. Yani o armayı her türlü öpebilirdin, başka sevgilerine halel gelmezdi!

KARTAL, ARTIK GÖBEKTEN UÇACAK!

Beşiktaş, geride kalan ara transfer döneminde şampiyonluk hamlesi yerine geçecek iki isim aldı: Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa... Kagawa, ayrıca tüm sezonun en sükseli transferi. ‘Come to Beşiktaş’ konseptini tek başına taşıyacak bir oyuncu. Ama ne yazık ki hem Burak hem de Kagawa, geç kalınan iki hamle oldu. Oysa her ikisi de sezon başında çok istenmişti. Geç kalındı, zira liderle büyük bir puan farkı oluştuktan sonra gerçekleşen hamleler bunlar. Diğer yandan Kagawa ile birlikte o Sosa’lı Beşiktaş’a dönüşü izleyeceğiz. Ağırlıkla merkezden oynayacaktır. Bakın dün Quaresma olmadığı için bile Beşiktaş, Dorukhan Toköz ve Ljajic merkezli bir oyun sergiledi.

LJAJIC’E YARAR

Jeremain Lens, burada tamamlayıcı bir rol üstlendi. Siyah beyazlıların yaptığı orta sayısı öyle 40-50’yi bulmadı geçmişteki birçok maçta olduğu gibi... 15’in altında ortayla maçı bitirdi siyah beyazlılar. Kagawa ile Ljajic’in de çok daha verimli bir hale geleceğini düşünüyorum. Quaresma ile iyi anlaşamadığını zaten sahada görüyorduk. Dün onsuz rahat ve iyiydi.

·