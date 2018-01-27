İlk 45 beyaz ikinci 45 siyah

Öncelikle iştahlıydı. Topu hızlı ve iyi dolaştırdı. Herkes hem hücumda hem savunmada topa ayak uzattı. Nihayetinde ortaları verimsiz diye son dönemlerde yerde yere vurduğum Quaresma’nın da ayağı sıcak olunca erkenden 2-0’ı buldu.

Devrenin son 5 dakikası hariç, Beşiktaş 40 dakika boyunca Paşa’ya pozisyon da vermedi.

AH ŞU ‘MAÇI ALDIM’ HAVASI!

- Beşiktaş, ikinci devre geçmişteki Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi yine “Maçı aldım” hatasına düştü. Kemal Özdeş de ikinci 45’e Murillo’yu çıkarıp İlhan’ı alarak önce orta sahada üstünlüğü düşündü. Paşa, geride olmanın da mecburiyetiyle daha fazla adamla hücumlara çıktı.

Beşiktaş 3. gol için bir iki fırsat yakaladı bu arada. Ama kimse fazla üzülmedi ama bu rehavetin cezalandırılacağı aşikârdı.

2-1’den sonra Beşiktaş, pas yaparak oyunu tempoya ayar vereceğine gel-gitli oyunu beslemeye devam etti.Negredo-Lens değişikliği de bu oyunu mecbur kıldı bir yerde.

Geldiğinde Lens’e dün biçilen görev Vagner Love’a verilecek. İkinci devre tam onluk zira.

Güneş, Tolgay’ı almakta biraz gecikti. 70’lerin ortasında alması gerekiyordu.

RESMİ GOLCÜ

- İlk devre her hattıyla kompakt bir görüntü veren Beşiktaş, ikinci devre rakibinin oyun anlayışına ayak uydurunca adeta hücumcular ve savunmacılar diye ikiye bölündü. Bir yanda ‘Çanakkale geçilmez’i oynamak zorunda kalan siyah beyazlı savunma diğer yanda, atılan uzun toplarla 3. golü arayan öndeki adamlar. Bu bence sağlıklı bir görüntü değildi. Yaklaşan Bayern Münih maçları da düşünülürse takımın daha dengeli bir 90 dakika oynaması lazım.

Zaten 25. dakikada zafer şarkıları söyleyen taraftarlar son 15 dakikayı büyük bir eziyet içinde izledi.

Sanırım Güneş dahil, birçok kimse oyunun bu son bölümünü hatırlamak istemeyecektir.

Diğer yandan Talisca, giderek ‘resmi golcüsü’ oluyor takımın.

Negredo, fazlasıyla sabit oynuyor fakat çok klas paslar attığı da su götürmez bir gerçek. Ama olması gereken ona o güzel pasların atılması.

Oğuzhan da bu sezon en çok ceza sahası içine girdiği maçı oynadı. Daha dikkatli olsaydı 2 gol yazabilirdi isminin altında.

Dün önce stoper sonra önlibero oynayan Medel de maçın gizli kahramanlarındandı.

MAÇIN ADAMI: QUARESMA-TALISCA

- Maçın adamları demek lazım. Çünkü Talisca, geçen hafta olduğu gibi 2 gol attı. Ama geçen hafta 1 bu hafta da 2 golün asistini yapan Quaresma’yı da ihya etmek lazım.