Beşiktaş'a cepten parayı veren geri alacak mı?

Beşiktaş pazar günü sandığa gidiyor. Başkan adayları, dar bir zamanda kendilerini anlatmaya çalışıyor. İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine yarıştan dün çekildi. Benim için sürpriz değildi. Ünal, bu birleşme çağrısını 9 Ekim’de de yapmış ancak o zaman cevap bulamamıştı. Ama bu birleşmenin son dakika da olsa gerçekleşeceği konuşuluyordu zaten. Diğer yandan Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi’nin seçime hazırlıksız yakalandığı aşikâr. Geçen Mayıs’ta da aday olan Hürser Tekinoktay ise aynı programla devam ediyor. Beşiktaş’ın 1 numaralı sorunu 3 milyar liraya dayanan borçtur. Peki adaylar ne diyor? Şeffaflaşma, tasarruf, bütçe disiplini, yeni sponsorluklar ve öz kaynak düzeni... Siyasetçilerin vaatleri gibi! Beni hiç ikna etmedi. Bunlar zaten kulübün borcunun dayattığı olmazsa olmaz önlemler. Benim aradığım çarpıcı ve ufuk açıcı bir proje. Acil çözümlere ihtiyaç var. Ve bunun için gözüken çareler cepten para koymak veya yeni borç almak! Borç alacaksın da ama nasıl? Bankalarla daha yeni bir yapılandırma anlaşması yapıldı. Ve bu anlaşma da sana “Yeni borç yapma, aksine var olan borcu ödemek için kemerleri sonuna kadar sık” diyor.

FORMADA YER YOK

TFF’nin belirlediği bütçe harcama limitlerine de uymak istiyorsun. Ha, devre arasında transfer mi yapacaksın? Yap, ancak yeni gelir bulabilirsen! Yani önce yeni bir gelir bulup bütçe limitini artırman gerekiyor. Yoksa, altyapıya bile oyuncu alamazsın! Bu arada yapılandırma anlaşmasının da yeniden gözden geçirilmesinin istediği konuşuluyor. ‘Yapılandırma anlaşmasının yapılandırması’! Tam bizlik bir iş! Her aday sponsorluk bulacağını söylüyor. Nereden, nasıl ve nereye? Beşiktaş’ta stadının adından tribünlerine kadar, sponsorluk isimleri satılmış. Formasında sponsor alınacak yer kalmamış. Basketbol dahil... Mevcut anlaşmaları feshedebilir misiniz? Hayır. Ancak bir düzeltme talep edebilirsiniz. İyi ama daha yakın zamanda ana sponsor bir önceki anlaşmaya göre fiyat kırarak sözleşme yeniledi. Ekonomik koşulların pek iyi olmadığı bu dönemde sponsorlar desteği artırır mı sizce?

ÖZ KAYNAK PARASI

Bir öz kaynak düzenidir, bir Serpil Hamdi Tüzün söylemidir gidiyor! Öz kaynak ancak meyve verdiğinde kulübü mali olarak düze çıkartır. Ama önce ona ciddi bir kaynak yaratmak lazım. Bu iş artık bir çamur saha, bir hoca ve 15-20 gençle yapılamaz. Adı havada uçuşan Ajax’ların falan altyapı tesislerini biliyor muyuz? En aşağı 7-8 sahası var. Bugün tek başına Ümraniye’yi bu işe ayırsanız bile, yetersiz kalır. Öz kaynak, okulla entegrasyonu ve geniş bir akademik insan kaynağını da gerektiriyor; fizyoterapistinden psikoloğuna kadar... Öz kaynak işi, romantik bir iş olmaktan çıkmış, ciddi kaynak gerektiren bir yatırım halini almıştır. Bugünden yarına olacak bir iş hiç değildir. Ama uzun vadeli olarak, yatırım şart.

ÜNAL, ADALI’NIN EN İYİ HAMLESİ OLDU

Dön dolaş yöneticiler cepten para koyacaklar, acil ödemeler için. Buna ‘kasa kolaylığı’ deniliyor. UEFA kriterlerine göre yöneticinin doğrudan cepten para vermesi mümkün değil. Böyle bir gelir kalemini tanımıyor. Bizim kulüpler de dernek üzerinden bu kaynağı oluşturuyor. Derneğe bağış veya borç veriliyor AŞ de dernekten borçlanıyor. Neticede konsolide borç yine artıyor; paralar bağışlanmazsa! Serdal Adalı, “Vereceğimiz parayı geri almayacağız” diyerek, meydan okudu. Daha önce verdiği parayı da akademi inşaatında kullanmak üzere bağışladı. Başkan seçilemezse bile 6.5 milyon lirasını geri almayacak. Ahmet Nur Çebi cephesinden bu hamleye bir yanıt verilmedi. Çebi de muhtemelen kasa kolaylığı sağlayacak. Borç işini 2.5 yıl sonunda çözeceğini ve çözüm önerilerini de kongre onayıyla oluşturacağını söylüyor.

Hürser Tekinoktay, Mayıs’ta Fikret Orman karşısında 1617 oy aldı. Bunun tepki oyu olduğu fikri ağır basıyor. Pazar günü sağlamasını yapacağız.

ŞANSINI ARTIRDI

Onun planları çok daha uzun vadeli ve yapısal... Hayallerinin gerçekleşmesi için en az iki dönem üst üste başkanlık yapması lazım. Kampanya dönemi olmasa da, yarışın 3 adaylı olması Beşiktaş’ta bir heyecan yarattı. Peki kim kazanır? Pazar gününe 4 adaylı gidilseydi Çebi daha avantajlıydı. Ünal’ın çekilmesi elbette Adalı’nın şansını artırdı. Hatta Ünal’ın çekilmesi Adalı’nın vaatlerinden bile daha etkili bir hamle oldu. Katılımın yüksek olup olmaması da belirleyici olacaktır. Ve her seçimde olduğu gibi yine seçmenin feraseti sonucu belirleyecektir...