Beşiktaş'a cepten parayı veren geri alacak mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kenan BAŞARAN YazılarıBeşiktaş'a cepten parayı veren geri alacak mı?
GeriKenan BAŞARAN Beşiktaş'a cepten parayı veren geri alacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
18.10.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a cepten parayı veren geri alacak mı?

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Kenan Başaran yazdı.

Beşiktaş pazar günü sandığa gidiyor. Başkan adayları, dar bir zamanda kendilerini anlatmaya çalışıyor. İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine yarıştan dün çekildi. Benim için sürpriz değildi. Ünal, bu birleşme çağrısını 9 Ekim’de de yapmış ancak o zaman cevap bulamamıştı. Ama bu birleşmenin son dakika da olsa gerçekleşeceği konuşuluyordu zaten. Diğer yandan Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi’nin seçime hazırlıksız yakalandığı aşikâr. Geçen Mayıs’ta da aday olan Hürser Tekinoktay ise aynı programla devam ediyor. Beşiktaş’ın 1 numaralı sorunu 3 milyar liraya dayanan borçtur. Peki adaylar ne diyor? Şeffaflaşma, tasarruf, bütçe disiplini, yeni sponsorluklar ve öz kaynak düzeni... Siyasetçilerin vaatleri gibi! Beni hiç ikna etmedi. Bunlar zaten kulübün borcunun dayattığı olmazsa olmaz önlemler. Benim aradığım çarpıcı ve ufuk açıcı bir proje. Acil çözümlere ihtiyaç var. Ve bunun için gözüken çareler cepten para koymak veya yeni borç almak! Borç alacaksın da ama nasıl? Bankalarla daha yeni bir yapılandırma anlaşması yapıldı. Ve bu anlaşma da sana “Yeni borç yapma, aksine var olan borcu ödemek için kemerleri sonuna kadar sık” diyor.

FORMADA YER YOK

TFF’nin belirlediği bütçe harcama limitlerine de uymak istiyorsun. Ha, devre arasında transfer mi yapacaksın? Yap, ancak yeni gelir bulabilirsen! Yani önce yeni bir gelir bulup bütçe limitini artırman gerekiyor. Yoksa, altyapıya bile  oyuncu alamazsın! Bu arada yapılandırma anlaşmasının da yeniden gözden geçirilmesinin istediği konuşuluyor. ‘Yapılandırma anlaşmasının yapılandırması’! Tam bizlik bir iş! Her aday sponsorluk bulacağını söylüyor. Nereden, nasıl ve nereye? Beşiktaş’ta stadının adından tribünlerine kadar, sponsorluk isimleri satılmış. Formasında sponsor alınacak yer kalmamış. Basketbol dahil... Mevcut anlaşmaları feshedebilir misiniz? Hayır. Ancak bir düzeltme talep edebilirsiniz. İyi ama daha yakın zamanda ana sponsor bir önceki anlaşmaya göre fiyat kırarak sözleşme yeniledi. Ekonomik koşulların pek iyi olmadığı bu dönemde sponsorlar desteği artırır mı sizce?

ÖZ KAYNAK PARASI

Bir öz kaynak düzenidir, bir Serpil Hamdi Tüzün söylemidir gidiyor! Öz kaynak ancak meyve verdiğinde kulübü mali olarak düze çıkartır. Ama önce ona ciddi bir kaynak yaratmak lazım. Bu iş artık bir çamur saha, bir hoca ve 15-20 gençle yapılamaz. Adı havada uçuşan Ajax’ların falan altyapı tesislerini biliyor muyuz? En aşağı 7-8 sahası var. Bugün tek başına Ümraniye’yi bu işe ayırsanız bile, yetersiz kalır. Öz kaynak, okulla entegrasyonu ve geniş bir akademik insan kaynağını da gerektiriyor; fizyoterapistinden psikoloğuna kadar... Öz kaynak işi, romantik bir iş olmaktan çıkmış, ciddi kaynak gerektiren bir yatırım halini almıştır. Bugünden yarına olacak bir iş hiç değildir. Ama uzun vadeli olarak, yatırım şart.

ÜNAL, ADALI’NIN EN İYİ HAMLESİ OLDU

Dön dolaş yöneticiler cepten para koyacaklar, acil ödemeler için. Buna ‘kasa kolaylığı’ deniliyor. UEFA kriterlerine göre yöneticinin doğrudan cepten para vermesi mümkün değil. Böyle bir gelir kalemini tanımıyor. Bizim kulüpler de dernek üzerinden bu kaynağı oluşturuyor. Derneğe bağış veya borç veriliyor AŞ de dernekten borçlanıyor. Neticede konsolide borç yine artıyor; paralar bağışlanmazsa! Serdal Adalı, “Vereceğimiz parayı geri almayacağız” diyerek, meydan okudu. Daha önce verdiği parayı da akademi inşaatında kullanmak üzere bağışladı. Başkan seçilemezse bile 6.5 milyon lirasını geri almayacak. Ahmet Nur Çebi cephesinden bu hamleye bir yanıt verilmedi. Çebi de muhtemelen kasa kolaylığı sağlayacak. Borç işini 2.5 yıl sonunda çözeceğini ve çözüm önerilerini de kongre onayıyla oluşturacağını söylüyor.
Hürser Tekinoktay, Mayıs’ta Fikret Orman karşısında 1617 oy aldı. Bunun tepki oyu olduğu fikri ağır basıyor. Pazar günü sağlamasını yapacağız.

ŞANSINI ARTIRDI

Onun planları çok daha uzun vadeli ve yapısal... Hayallerinin gerçekleşmesi için en az iki dönem üst üste başkanlık yapması lazım. Kampanya dönemi olmasa da, yarışın 3 adaylı olması Beşiktaş’ta bir heyecan yarattı. Peki kim kazanır? Pazar gününe 4 adaylı gidilseydi Çebi daha avantajlıydı. Ünal’ın çekilmesi elbette Adalı’nın şansını artırdı. Hatta Ünal’ın çekilmesi Adalı’nın vaatlerinden bile daha etkili bir hamle oldu. Katılımın yüksek olup olmaması da belirleyici olacaktır. Ve her seçimde olduğu gibi yine seçmenin feraseti sonucu belirleyecektir...

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Valencia Basket Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tarsus İdmanyurdu Fenerbahçe maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman? ZTK maç programı belli oldu