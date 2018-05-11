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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.05.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

İyi günler çok yakında

İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Türk futbolunda enteresan şeyler olmuyor. Her şey yoluna giriyor.

Hak eden kazanıyor. Sahada tamam, masada da yavaş yavaş her şey düzelecek. Ligde F.Bahçe sadece Akhisar’a iki maçta kaybetmiş ve kupa finaline psikolojik bir eziklikle gelmişti. Bir ilçe takımının ve Okan Buruk’un oyun hesapları ve motivasyonları muhteşemdi. Başta Okan Buruk olmak üzere tüm camiayı tebrik ediyorum. Yarı finalde G.Saray’ı, finalde F.Bahçe’yi yendiler, daha ne olsun? Türkiye Kupası finali, tribünlerin yarısı boş. Nerede bu seyirci? Akhisar taraftarı neden maça gelemez?

Maçtan önce, şu an Başakşehir Başkanı olan, Cumhurbaşkanlığı aile koruması içinde olan ve Kulüpler Birliği Başkanlığı yapmış Göksel Gümüşdağ’ın şu sözlerine şahit olduk: “Türk futbolunda son zamanlarda çok enteresan şeyler olmaya başladı”, “Futbolu kimler yönetiyor bilemem”, “Böyle adalet sağlanmaz...”

Başkan merak etmemeli, halen futbol kontrol altında. Tahkim’de Arda’ya ceza 16 maçtan 11’e, Mossoro’ya 5 maçtan 3’e düşer. Ve istediğiniz adalet tecelli eder.

İlk yarı Fernandao kenarda otururken ceza sahasına 20’ye yakın kenardan orta gelirken Soldado ve Giuliano’ya umut bağlamak, Caner ve Mustafa Yumlu’ya “Aman rahat oynayın” demekten başka bir şey değildi. Maça hızlı başlayan F.Bahçe ilk 20 dakikada 2-0’ı yakalamadıysa kaleci Fatih’i kutlamak gerekir.

İNANAN KAZANDI

- Akhisar ilk yarıyı üstün kapatırken 2. yarı giren Fernandao attığı gol ve kaçırdığı mutlak gollerle maça damga vurdu. F.Bahçe’nin 17. Akhisar’ın ilk finaliydi ama Buruk planıyla Kocaman’ın üstündeydi. F.Bahçe bu kupayı alacağına pek inanmamıştı. İnanan ve hak eden kazandı. Futbolumuzda iyi günler yakında...

MAÇIN ADAMI: MUSTAFA YUMLU

- Aykut’un Fernandao’suz taktiğine teşekkür etti, Soldado’yu etkisiz hale getirdi. Gole gitti, kaleciyi geçemedi. Yumlu maçın adamı ama Sissoko’yu da yanına koymak gerekir.

 

İlker YASİN
İlker YASİN
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