İyi günler çok yakında
Türk futbolunda enteresan şeyler olmuyor. Her şey yoluna giriyor.
Hak eden kazanıyor. Sahada tamam, masada da yavaş yavaş her şey düzelecek. Ligde F.Bahçe sadece Akhisar’a iki maçta kaybetmiş ve kupa finaline psikolojik bir eziklikle gelmişti. Bir ilçe takımının ve Okan Buruk’un oyun hesapları ve motivasyonları muhteşemdi. Başta Okan Buruk olmak üzere tüm camiayı tebrik ediyorum. Yarı finalde G.Saray’ı, finalde F.Bahçe’yi yendiler, daha ne olsun? Türkiye Kupası finali, tribünlerin yarısı boş. Nerede bu seyirci? Akhisar taraftarı neden maça gelemez?
Maçtan önce, şu an Başakşehir Başkanı olan, Cumhurbaşkanlığı aile koruması içinde olan ve Kulüpler Birliği Başkanlığı yapmış Göksel Gümüşdağ’ın şu sözlerine şahit olduk: “Türk futbolunda son zamanlarda çok enteresan şeyler olmaya başladı”, “Futbolu kimler yönetiyor bilemem”, “Böyle adalet sağlanmaz...”
Başkan merak etmemeli, halen futbol kontrol altında. Tahkim’de Arda’ya ceza 16 maçtan 11’e, Mossoro’ya 5 maçtan 3’e düşer. Ve istediğiniz adalet tecelli eder.
İlk yarı Fernandao kenarda otururken ceza sahasına 20’ye yakın kenardan orta gelirken Soldado ve Giuliano’ya umut bağlamak, Caner ve Mustafa Yumlu’ya “Aman rahat oynayın” demekten başka bir şey değildi. Maça hızlı başlayan F.Bahçe ilk 20 dakikada 2-0’ı yakalamadıysa kaleci Fatih’i kutlamak gerekir.
İNANAN KAZANDI
- Akhisar ilk yarıyı üstün kapatırken 2. yarı giren Fernandao attığı gol ve kaçırdığı mutlak gollerle maça damga vurdu. F.Bahçe’nin 17. Akhisar’ın ilk finaliydi ama Buruk planıyla Kocaman’ın üstündeydi. F.Bahçe bu kupayı alacağına pek inanmamıştı. İnanan ve hak eden kazandı. Futbolumuzda iyi günler yakında...
MAÇIN ADAMI: MUSTAFA YUMLU
- Aykut’un Fernandao’suz taktiğine teşekkür etti, Soldado’yu etkisiz hale getirdi. Gole gitti, kaleciyi geçemedi. Yumlu maçın adamı ama Sissoko’yu da yanına koymak gerekir.
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