Hakem kararıyla gitti 2 puan
Rizespor’un iki puanını hakem Hüseyin Göçek gasp etmiştir. 10. dakikada Mahmut’un kale sahası üstünde Saadane’yi belinden çekip indirmesine seyirci kalan Göçek, 90+6’da her maçta onlarca defa yaşanan bir pozisyondan penaltı çıkarmayı başarabilmiştir.
G.Saray Kayseri önünde ne kadar şampiyonluk inancından uzak, coşkusuz, heyecansız bir futbol oynadıysa Başakşehir de dün Rize karşısında tanınmayacak kadar şuursuz bir oyun sergiledi.
Bireysel değerleri bir takım potası içinde kaynaştıran ve oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Başakşehir dün bilinen bütün ezberleri bozdu. Şampiyonluk yarışında sona yaklaştıkça geçtiğimiz yıllardaki psikolojik baskıyı yaşıyor gibiydiler. Geri dörtlü önündeki Emre ve İrfan Can, önde basan Rizespor ileri adamlarının baskısında kalırken, Mossoro, Elia ve Robinho topu Rize kalesine taşıyacak pas oyununu sergileyemedi. Başakşehir, her takıma uyguladığı müthiş baskıyı dün Rize’ye karşı sahneye koyamadı. Öyle ki Rize’nin ön alan baskısını kıramayan Başakşehir’de Visca dışında gol hamlesi yapan kimse yoktu. Tüm takıma sinmiş bir bahar yorgunluğu vardı adeta.
Rize maça Başakşehir’i şaşırtarak ve gol hamleleri yaparak başladı. Başakşehir’in sahasında pres yaptılar. Muriç ve Saadane iki net fırsattan yararlanamazken oyunu kontrol altına alamayan Başakşehir Visca’nın gayretleriyle ilk yarı 4 net pozisyon buldu: Üçünde kaleci Gökhan, birinde direk gole izin vermedi. İkinci yarıya Abdullah Avcı ne kadroda ne oyun şablonunda değişiklik yapmadan başladı.
60’da Visca ile bir kez daha gole yaklaşan Başakşehir Muriç’in golüyle büyük şok yaşadı. Sahanın en silik isimleri İrfan Can ve Elia’nın çıkıp oyuna Adebayor ve Arda’nın girmesiyle bütün riskleri alan Başakşehir rakip kaleye gol için yüklendi. Net pozisyonlar da yakaladı. Samudio ve Aatıf gibi iki asından yoksun Rize’de günün yıldızları kaleci Gökhan ve Muriç’ti. 90+6’da hakemin önce vermediği sonra VAR’la var ettiği penaltı Rize’nin iki puanına mal oldu. Başakşehir kazanırsa 5 maç sonra şampiyon olacağına inanmış bir takım görüntüsü vermedi. “Eğer Başakşehir şampiyon olamazsa bu, inancını diri tutmadığı ve Anadolu takımları önünde kaybedeceği puanlarla olamaz” demiştim. Aynen dünkü tabloda olduğu gibi.
MAÇIN ADAMI: MURİÇ
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