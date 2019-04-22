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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Hakem kararıyla gitti 2 puan

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Rizespor’un iki puanını hakem Hüseyin Göçek gasp etmiştir. 10. dakikada Mahmut’un kale sahası üstünde Saadane’yi belinden çekip indirmesine seyirci kalan Göçek, 90+6’da her maçta onlarca defa yaşanan bir pozisyondan penaltı çıkarmayı başarabilmiştir.

G.Saray Kayseri önünde ne kadar şampiyonluk inancından uzak, coşkusuz, heyecansız bir futbol oynadıysa Başakşehir de dün Rize karşısında tanınmayacak kadar şuursuz bir oyun sergiledi.

Bireysel değerleri bir takım potası içinde kaynaştıran ve oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Başakşehir dün bilinen bütün ezberleri bozdu. Şampiyonluk yarışında sona yaklaştıkça geçtiğimiz yıllardaki psikolojik baskıyı yaşıyor gibiydiler. Geri dörtlü önündeki Emre ve İrfan Can, önde basan Rizespor ileri adamlarının baskısında kalırken, Mossoro, Elia ve Robinho topu Rize kalesine taşıyacak pas oyununu sergileyemedi. Başakşehir, her takıma uyguladığı müthiş baskıyı dün Rize’ye karşı sahneye koyamadı. Öyle ki Rize’nin ön alan baskısını kıramayan Başakşehir’de Visca dışında gol hamlesi yapan kimse yoktu. Tüm takıma sinmiş bir bahar yorgunluğu vardı adeta.

Rize maça Başakşehir’i şaşırtarak ve gol hamleleri yaparak başladı. Başakşehir’in sahasında pres yaptılar. Muriç ve Saadane iki net fırsattan yararlanamazken oyunu kontrol altına alamayan Başakşehir Visca’nın gayretleriyle ilk yarı 4 net pozisyon buldu: Üçünde kaleci Gökhan, birinde direk gole izin vermedi. İkinci yarıya Abdullah Avcı ne kadroda ne oyun şablonunda değişiklik yapmadan başladı.

60’da Visca ile bir kez daha gole yaklaşan Başakşehir Muriç’in golüyle büyük şok yaşadı. Sahanın en silik isimleri İrfan Can ve Elia’nın çıkıp oyuna Adebayor ve Arda’nın girmesiyle bütün riskleri alan Başakşehir rakip kaleye gol için yüklendi. Net pozisyonlar da yakaladı. Samudio ve Aatıf gibi iki asından yoksun Rize’de günün yıldızları kaleci Gökhan ve Muriç’ti. 90+6’da hakemin önce vermediği sonra VAR’la var ettiği penaltı Rize’nin iki puanına mal oldu. Başakşehir kazanırsa 5 maç sonra şampiyon olacağına inanmış bir takım görüntüsü vermedi. “Eğer Başakşehir şampiyon olamazsa bu, inancını diri tutmadığı ve Anadolu takımları önünde kaybedeceği puanlarla olamaz” demiştim. Aynen dünkü tabloda olduğu gibi.

MAÇIN ADAMI: MURİÇ

İlker YASİN
İlker YASİN
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