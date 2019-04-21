Hadi! Ver artık coşkuyu

Dün gece Fatih Terim’in ekibinde heyecan, motivasyon, oyuna hükmetmek yoktu. Terim ne yapıp etmeli artık bu duruma bir el koymalı.

LİGİN bitimine 5 maç kala G.Saray bu futbol anlayışı, tutuk, coşkusuz, sanki şampiyonluk gelmeyecek havasındaki oyunuyla mümkün değil şampiyon olamaz. Terim gibi motivasyon ustası bir teknik adamın ekibini bu sayılı final maçlarına hazırlayamaması da çok ilginç. Maç seçerek oynayan bence veteran Belhanda, eski günlerin uzağındaki Ndiaye, varlığı ve yokluğu belli olmayan Diagne, geçmişini arayan Emre Akbaba’nın silik futbollarını ortada Fernandao, kenarlarda Mariano ve Nagatomo ve Feghouli’nin etkili futbolları, asist ve golleri ışıltıya çevirdi. Oyunun ilk kırılma anı Emre Akbaba’ya gösterilmeyen kırmızı karttı. İkincisi, skor 1-1’ken Kayseri’nin 31 ve 35’te Sapunaru ve Umut ile kaçırdığı iki mutlak goldü. Ve sonuncusu, oyunun ve de Kayseri’nin kırılma anı, 38. dakikada eli başı hizasında topa temas eden Lopes’in kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakması ve penaltıdan Diagne’nin skoru 2-1’e getirmesi oldu. Maç 38’de penaltı ve kırmızı kart ile Kayseri için bitince ilk yarının uzatmalarında sağ bek Mariano’nun ortasında sol bek Nagatomo’nun kafası devrenin skorunu ilan etti.

Hikmet Karaman Şamil, Bilal ve Mensah gibi as oyuncularının yokluğunda maç süresince kendi futbol mantalitesini sahaya yansıttı ama Terim’in ekibinde heyecan, motivasyon, oyuna hükmetmek yoktu. Tamam, dünkü skoru Rinus Michels’in “En iyi netice en iyi futbola tercih edilir” yaklaşımıyla değerli buluyorum ama bu, arkadaki 5 maç için olumlu sinyaller vermiyor. Diagne’yi oynatarak kazanma isteğine saygı duyarım ama takım halinde coşkusuz, heyecansız, rakibi ısırmayan bu oyuncu grubunun Terim’in takımı olduğuna inanmakta zorlanırım. Geçen hafta 10 kişilik Fenerbahçe önünde dominant olamayan ve kazanma arzusunu gösteremeyen Galatasaray dün de 10 kişilik Kayserispor’a ikinci yarıda gol atamadı. Terim ne yapıp yapmalı şampiyonluk yolunda artık bu coşkuyu futbolcularına vermeli.

DIAGNE VE CHERY

G.SARAY’a geliş maliyeti 13 milyon Euro’ya yaklaşan Diagne doğru transfer midir? Türkiye’deki kulüp yöneticileri Anadolu takımlarında olumlu performans gösteren futbolcuların kişiliklerine ve büyük takım oyuncusu olup olmadığına da bakmalıdır. Dün Kayseri’de Chery’nin takımı için göstermiş olduğu gayretin ve pozitif futbolun 10’da 1’ini Diagne geldiğinden beri gösteremiyor.

ÇAKIR’INKi KIRMIZI iSE PEKi BU NE?

2013 yılında Old Trafford’da M. United-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında United’lı Nani’nin ayağı hafif çaprazdan havada Arbeloa’nın kaburgalarına gelmiş ve Cüneyt Çakır çok itiraz gören bir kırmızı kart göstermişti. Dün daha tehlikeli pozisyonda, cepheden 2 metre yükselen Emre Akbaba’nın ayağı rakibin başına geldiğinde Arda Kardeşler VAR’a bile gitmeden bir sarı kart gösterdi. Bunun nasıl bir eyyam olduğunu anlayamadım. Çakır’ı arayacak, “Senin gösterdiğin kırmızı kart ise bu ne” diyecektim ama İzmir’de maç yönetiyordu. VAR’ın ne Türk hakemine ne Türk futboluna fayda getirmeyeceği inancımı sürdürüyorum.

Maçın adamı: Mariano.