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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Futbolun adaleti

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
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Trabzon’a büyük hayal kırıklığı yaşatan bir maç sonu oldu.

LİGDEKİ çıkışını devam ettirmek isteyen moralli, özgüvenli ve istekli Trabzonspor ile tarihi bir yıl yaşayan, ligdeki durumu tehlikeli, moralsiz, dağınık ve özgüveni yerle bir olmuş F.Bahçe’nin maçıydı. Maça iyi başlayan ve oyunu kontrol altında tutan, rahat ve kendinden emin hali ile Trabzonspor’du. Orta sahada panik yapmadan ve acele etmeden oynayan Trabzonspor’da oyuna hakimiyette 3 oyuncu büyük rol aldı. Sosa, sakin ve yetenekli ayakları ile yönlendirici yönünü ortaya koyarak, Abdülkadir Ömür, dar alandaki hızı, çabukluğu ve adam eksiltme tarafını çıkararak, Yusuf Yazıcı, ceza alanına yakın Rodallega’ya ile bağlantı kuracak şekilde bitirici yanını göstererek öne çıktı. İlk yarı boyunca Trabzonspor’da ön plana çıkan ve maçı istediği gibi götürmesini sağlayan bu 3 oyuncunun sahaya verdikleriydi. Sosa ile rahat ve bol pas, Abdülkadir Parmak ile baskıyı kırma ve rakip alana çabuk geçiş, Yusuf ile de pozisyon üretme ve sonuç alma işini kolay yaptı Trabzonspor. İlk yarının Trabzonspor adına beklenti altında kalan adamı, son haftalarda müthiş işler yapan Nwakaeme idi. Savunmanın risk almayan oyunu hatayı minimize ederken, Pereira ve Novak’ın daha fazla savunmada kalması da ilk yarıda Fenerbahçe’ye pozisyon verilmemesinin sebebiydi.

KORKU VE ECEL

İkinci yarı daha dengeli başladı ve kısır devam etti. Fenerbahçe’nin pozisyon üretme sıkıntısı yaşaması ve sorunun çözümü için Valbuena’yı alması kısa bir süreliğine de olsa işe yaradı. Bu bölümde direkten dönen top maçın kırılma anı oldu. Fenerbahçe o kadar çok sarı kart gördü ki, bir oyuncunun atılacağı çok belliydi. Bir kişi fazla oynamanın avantajını iyi değerlendiren ise Ünal Hoca oldu. Önce Ekuban’ı, sonra Olcay’ı oyuna alarak takımın baskı yemesini engelleye çalışırken, diğer taraftan hızlı hücumla sonuç almayı düşündü. Fakat düşündüğü ve istediği sonucu alamadı. Hakkını verelim. Uğurcan maç boyunca sakin ve güven veren haliyle çok iyi oynadı. Milli Takım’ın banko kalecisi olacak potansiyeli ve yeteneği var. Trabzonspor açısından büyük hayal kırıklığı yaşatan bir maç sonu oldu. İlk yarıda oynanan iyi oyun, ikinci yarı rakip eksik kaldıktan sonra üstüne gitmeyip, koruma duygusunun etkisiyle oynayınca, bu kabullenişin faturası ağır oldu.

Maçın adamı: Uğurcan.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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