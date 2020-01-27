Kaybetmeye alıştılar

Yine de iki takımın pozitif anlayışla futbol oynama arzusu, estetik ve son derece şık bir stadyumda bu güzel futbol gününe damgasını vurdu. Taraftarının coşkusuyla yoğun bir kazanma hırsıyla maça başlayan Göztepe, Halil’in golüyle 1-0’ı buldu ve zaman zaman Beşiktaş savunmasını dağınık yakalayıp pozisyonlar da üretti. Son haftaların formsuz ve eleştirilen ismi Karius, Serdar ve Jerome’un yakaladığı şanslarda yaptığı kritik kurtarışlar ile maçın 2-0’a gelmesini engelledi. Devrenin son 15 dakikalık bölümünde önce dengeyi bulan, ardından da baskı kuran Beşiktaş, Burak ile beraberlik sayısını yakaladı. Ancak ilk yarının son anlarında tartışılan bir pozisyon yaşandı...

HAKEMDEN BÜYÜK HATA

Yeni kural gereği hakem, sakatlanan futbolcu yüzünden oyunu durdurduğu maçta hakemin atışı yerine Beşiktaş kalecisinin oyuna başlaması gerekirken hakem topu Göztepe’ye verdi ve ardından gelen duran duran top sonrasında ev sahibi ekip ikinci golü buldu.

GENÇ RIDVAN IŞIK SAÇTI

Siyah beyazlı takım adına ilk 45 dakikanın en çok akılda kalanı: 18 yaşındaki sol bek Rıdvan’ın dikkat çeken performansıydı. Genç oyuncu ilk kez bir lig maçında oynamasına rağmen çabukluğu, topu iyi kullanması ve çalışkanlığıyla beğeni topladı. Beşiktaş ikinci yarıda özellikle Gökhan’ın oyuna girmesinin ardından oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Burak Yılmaz ile 2 de net fırsat yakalayan siyah beyazlılar Beto’yu geçemeyince sahadan puansız ayrıldı.

HAVAYI HİÇ YAKALAYAMADI

14’üncü haftayı Fenerbahçe, Trabzon ve Galatasaray’ın puan farkıyla önünde; lider Sivas’ın da 3 puan gerisinde ikinci sırada kapatan Beşiktaş’ın üst üste gelen yenilgilerle şu günleri yaşayıp hedefsiz kalmasının nedenlerinden biri de rakiplerinin sahip olduğu sinerjiyi bu sezon hiç yakalayamamış olması.

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