Beşiktaş yılmadı

SİVASSPOR, son derece kontrollü, savunma emniyetinden ödün vermeyen, Beşiktaş’a alan bırakmayan defansif bir oyun ortaya koydu. Bu anlayış karşısında pozisyon üretmekte zorlanan bir Beşiktaş gördük. Büyük ölçüde duran topların sonucu belirleyeceği bir karşılaşma oldu. Nitekim Beşiktaş’ın 2 golü de duran toplar ile geldi. Adriano ve Caner’in yokluğunda işlemeyen sol kanat, pas trafiğinde yavaş dolaşan top, organize Sivas savunmasının arasında pozisyon zenginliği getirmedi Beşiktaş’a. Ancak siyah-beyazlılar ilk 15 dakika dışında oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. Kaleci Tolgahan ve stoper Braz’ın iyi oyunları da Sivasspor’un skoru uzun süre istediği gibi getirmesini sağladı. Beşiktaş’ın yediği golde olağanüstü hızlı bir Diabate’yi yakalayamadı siyah-beyazlı oyuncular. Burada bir eşleşme yanlışı olduğu kadar pozisyon hatası da söz konusuydu. Medel çabuk bir oyuncu ama süratli değil. Maçın etkisiz ismi Lens’in de neden takibi bıraktığını anlayamadım.

VE KRAL SAHNEDE

Israrla golü arayan ve telaşsız bir şekilde Sivas’ın savunmada hatasını kollayan Kara Kartal, Burak Yılmaz’ın mükemmel frikik golüyle 3 puana uçtu. Ljajiç gibi bir frikik ustası varken o topun başına geçmek bile o dakikada ayrı bir cesaret ister. Burak, atıyor. Hem de puan getiren kritik, şık goller atıyor. Ancak skorerliğinin ötesinde müthiş arzulu, çalışkan ve sorumluluk duygusu ile oynuyor. Bu Burak ve Ljajiç olduğu sürece, Beşiktaş her sahada her takımı yenebilecek bir kaliteye sahip. Atiba, Gökhan ve Dorukhan da hem sıra dışı bir efor ve sorumlulukla görevlerini yerine getiriyorlar.

BEŞiKTAŞ iNANIYOR

DÜN Burak’ın attığı gol sonrasındaki oluşan sevinç tablosu, son haftalardaki kararlılık ve iştah net bir şekilde gösteriyor ki, Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş, şampiyonluğa inanıyor. Şampiyonluk olmasa bile 2’ncilik yarışını bırakmaya niyetli değiller. Son düzlükte müthiş bir atağa geçen Beşiktaş, savunmadaki sorunlarını da büyük ölçüde çözmüş gözüküyor. Sahayı iyi parselliyor, nitelikli bir baskı yapıyor ve gole de zorlanmadan gidiyor. Sahada kolektif olarak birlikte hareket eden, iyi yardımlaşan bir Beşiktaş var. Bu takım olgusu ve Burak Yılmaz faktörü de üst üste galibiyetleri beraberinde getirdi. Hedeflenen 71 puana ulaşmak kolay değil ancak gerçekleşirse siyah-beyazlıların ligi nerede bitireceğini açıkçası ben de çok merak ediyorum.

Maçın adamı: Burak Yılmaz.