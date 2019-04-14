Beşiktaş kazanmayı hak etti
Siyah beyazlılar, ikinci yarıda çok üstün oynadı...
BAŞAKŞEHİR, ligin en organize takımı. Sahayı çok iyi parselleyen, oyunun her anını top rakipteyken ve ayağındayken planlı oynayan, son derece oturmuş bir takım. Üstüne yetenekli ve deneyimli oyuncuları var. Yedek kulübesi ligimizin tartışmasız en zengini. Sadece 13 gol yiyen ve ligde yenilgiyi unutmuş bir ekip. Beşiktaş, bu Başakşehir’e karşı önde baskıyla başladı ancak ilk 15 dakikanın ardından konuk takım önce dengeyi sağladı, ardından üstünlüğü ele geçirdi.
MEDEL ÖNLEMi ÇARE OLMADI
Şenol Hoca, Caner’in savunma zafiyetini göz önünde bulundurarak Visca tehlikesine karşın Medel’i savunmanın solunda başlattı. Şilili futbolcu ilk bölümde ikili mücadeleleri kazansa da ilerleyen dakikalarda gereken desteği alamadığı için zaman zaman sorun yaşadı. Başakşehir de Beşiktaş’ın hücum organizatörü Adem Ljajic’e hiç alan ve zaman vermeyerek siyah beyazlıların ataklarını pasifize etti. Robinho’nun golü öncesi üst üste pozisyonlar veren Beşiktaş, 5’e 2 üstün olduğu bir pozisyonda kalesinde golü gördü. Bu gole şiddetli reaksiyon veren ev sahibi ekip devrenin son bölümünde kurduğu baskının sonucunda beraberlik golünü Atiba ile buldu. Başakşehir’in en zayıf noktası duran top savunması. Özellikle de Epureanu yokken.
GOL, ‘GELiYORUM’ DiYORDU
GOLÜN büyüsü vardır. Soyunma odasına 1-1 gitmiş olmanın verdiği moral ve özgüven ile başlayan Beşiktaş, Başakşehir’i baskı altına aldı. Şenol Hoca akılcı bir hamleyle Adem Ljajic’i sola çekerek kalabalığın içinden aldı ve etkin olmasını sağladı. Beşiktaş’ın yoğun baskısı ile ‘geliyorum’ diyen gol Burak’ın müthiş vuruşuyla siyah beyazlıları öne geçirdi. Beşiktaş 2-1’den sonra da baskıyı ve baskın oyununu sürdürdü. Özellikle 70’inci dakikaya kadar Başakşehir’i kalesine yaklaştırmadı. Yoğun mücadele, tempo ve taktiksel savaşın kazananı ilk yarının son 10 dakikası ve 2’nci devrenin tamamındaki oyunuyla Beşiktaş oldu.
ATIBA SÜPERMEN GiBiYDi
BEŞİKTAŞ’ta başta Atiba olmak üzere Gökhan Gönül, oyunda kaldığı süre içinde Medel ve Burak iyi bir futbol sergilediler. Dorukhan, Vida ve Mirin de görevlerini yaptılar. Ancak Kanadalı futbolcu inanılmaz bir efor ile ve sorumluluk duygusuyla sahanın en iyisiydi.
Maçın adamı: Atiba.
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