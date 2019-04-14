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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Beşiktaş kazanmayı hak etti

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Siyah beyazlılar, ikinci yarıda çok üstün oynadı...

BAŞAKŞEHİR, ligin en organize takımı. Sahayı çok iyi parselleyen, oyunun her anını top rakipteyken ve ayağındayken planlı oynayan, son derece oturmuş bir takım. Üstüne yetenekli ve deneyimli oyuncuları var. Yedek kulübesi ligimizin tartışmasız en zengini. Sadece 13 gol yiyen ve ligde yenilgiyi unutmuş bir ekip. Beşiktaş, bu Başakşehir’e karşı önde baskıyla başladı ancak ilk 15 dakikanın ardından konuk takım önce dengeyi sağladı, ardından üstünlüğü ele geçirdi.

MEDEL ÖNLEMi ÇARE OLMADI

Şenol Hoca, Caner’in savunma zafiyetini göz önünde bulundurarak Visca tehlikesine karşın Medel’i savunmanın solunda başlattı. Şilili futbolcu ilk bölümde ikili mücadeleleri kazansa da ilerleyen dakikalarda gereken desteği alamadığı için zaman zaman sorun yaşadı. Başakşehir de Beşiktaş’ın hücum organizatörü Adem Ljajic’e hiç alan ve zaman vermeyerek siyah beyazlıların ataklarını pasifize etti. Robinho’nun golü öncesi üst üste pozisyonlar veren Beşiktaş, 5’e 2 üstün olduğu bir pozisyonda kalesinde golü gördü. Bu gole şiddetli reaksiyon veren ev sahibi ekip devrenin son bölümünde kurduğu baskının sonucunda beraberlik golünü Atiba ile buldu. Başakşehir’in en zayıf noktası duran top savunması. Özellikle de Epureanu yokken.

GOL, ‘GELiYORUM’ DiYORDU

GOLÜN büyüsü vardır. Soyunma odasına 1-1 gitmiş olmanın verdiği moral ve özgüven ile başlayan Beşiktaş, Başakşehir’i baskı altına aldı. Şenol Hoca akılcı bir hamleyle Adem Ljajic’i sola çekerek kalabalığın içinden aldı ve etkin olmasını sağladı. Beşiktaş’ın yoğun baskısı ile ‘geliyorum’ diyen gol Burak’ın müthiş vuruşuyla siyah beyazlıları öne geçirdi. Beşiktaş 2-1’den sonra da baskıyı ve baskın oyununu sürdürdü. Özellikle 70’inci dakikaya kadar Başakşehir’i kalesine yaklaştırmadı. Yoğun mücadele, tempo ve taktiksel savaşın kazananı ilk yarının son 10 dakikası ve 2’nci devrenin tamamındaki oyunuyla Beşiktaş oldu.

ATIBA SÜPERMEN GiBiYDi

BEŞİKTAŞ’ta başta Atiba olmak üzere Gökhan Gönül, oyunda kaldığı süre içinde Medel ve Burak iyi bir futbol sergilediler. Dorukhan, Vida ve Mirin de görevlerini yaptılar. Ancak Kanadalı futbolcu inanılmaz bir efor ile ve sorumluluk duygusuyla sahanın en iyisiydi.

Maçın adamı: Atiba.

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