BSL’de 16.Maç: Forma Adaleti

Koç Obradovic’in forma adaleti malum herkesin bildiği konu. Eğer savunmada gerekli özveriyi gösterirseniz ve hücumda doğru pozisyonda topla buluşabiliyorsanız rotasyona girersiniz. Bunları birkaç müsabaka boyunca devam ettirirseniz ve oyunda olmadığınız zamanlar yüzünüz hiç asılmazsa, Koç sizi başlangıç 5’ine bile alır.

Zorlu geçen Barcelona Lassa maçının ardından, galibiyette önemli rol oynayan Ahmet Düverioğlu ve Guduric’in Banvit karşısında ilk 5 başlaması çok şaşırtmadı. Genç oyuncular parkeye ayak bastıkları her an savunmanın enerjisini yükseltiyorlar. Koç, yorulmuş olan takımı, geçen yıl sıkça başvurulan “önce savunmada boğalım” stratejisiyle başlattı. Zaten ilk 5 dakikanın skorunun 6-2 Fenerbahçe Doğuş lehine olmasının başka açıklaması olamaz. Banvit, Sarı-Lacivertlilerin defansıyla her çarpışmasında biraz daha güven kaybına uğradı. Böyle anlarda genç oyuncular daha az etkileniyor. 97’li Rıdvan Öncel, ilk çeyrek boyunca bulduğu 2/2-3 sayılık isabetle ev sahibi adına çözüm üreten isim oldu. İkinci periyotta Vesely’nin oyuna girmesiyle, hücumdaki tempo problemi de ortadan kalktı ve 5 sayılık mini seri oluştu. Fakat Vesely dışarı baskı uygulamak için 3 sayı çizgisine kadar çıktığı anlarda, Datome ve Melli, Vidmar ile yalnız kaldılar. Banvit’in pivotuna indirilen her top skora dönüştü. Sarı-Lacivertlilerin pas ritmini yakalaması ama dış atışlarda (1/7-3 sayı) istikrarlı hale gelememesiyle, ilk yarı skoru olan 31-34 ortaya çıktı.

İkinci yarıda Koç Obradovic’in, Vesely-Ahmet çift uzunlu başlangıcıyla, Vidmar için pota altı bekçisi bulunmuş oldu. Çek uzun dışarı baskı yapmaya çıktığı anlarda, Ahmet, Vidmar’a kolay sayı izni vermedi. Zaman zaman EuroLeague’de gördüğümüz Fenerbahçe Doğuş’un motor kapatması maçta da gözlemlendi. Ofansif tıkanıklık öyle bir hale geldi ki, tüm üçüncü çeyrek boyunca Sarı-Lacivertliler sadece 11 sayı üretebildi. Banvit kısaldıkça, 5 oyuncuyu dışarıda bekletip topsuz penetrelerle potaya hücumlar yapması tüm savunmayı dağıttı. Üçüncü periyotta, üç defa, sahanın en kısalarından biri olan Dixon ile kendisinden 30 cm uzun Kulig karşı karşıya geldi ve Banvit için boş şut fırsatları doğdu. Son çeyrekte Sinan’ın oyuna girmesi, Wanamaker’ın top taşıyıcılığı görevini paylaşmasını ve içindeki skoreri serbest bırakabilmesini sağladı ve müsabakaya denge hakim oldu. Fakat Banvit’in savunma direncini gene kıramadılar ve Tony Taylor’ın 4 saniye kala attığı basketle, maçı kazanan ev sahibi taraf oldu. Müsabaka boyunca, 2/15-3 sayı yani %13’le dış atış kullanılması ve Banvit’in kısaldığı anlarda uzun 5’te kalmak mağlubiyetin hazırlayıcısıydı.

Fenerbahçe Doğuş’un sürekli üst seviye maçlar oynaması, takımın karakterini sertleştirmiş durumda. Mağlubiyet veya galibiyetten bağımsız olarak oynayacağı oyun keskin ve oyundaki isimlerden bağımsız olarak aynı tarzı devam ettirebiliyorlar. Bu maç son topta 63-61 kaybedilmiş olabilir, uzun maratonda önemli olan forma adaletinden vazgeçilmemesi. Geniş rotasyondan olabildiğince faydalanılması gerekiyor.