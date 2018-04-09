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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.04.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Sona yaklaşırken Fenerbahçe’nin performansı

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. Hafta maçında zirve yarışını son ana kadar bırakmayacağını gösterdi. Aykut Hoca, temkinli yaklaşımıyla ilk 2’yi hedeflediğini açıklasa da takımın şampiyonluk motivasyonu, ihtimallerin zayıf olmasına rağmen sürüyor. Sarı lacivertliler ilk yarıda gayretli fakat hücum yollarında organize olamamış bir görüntü verdi. Sonlanan akınların sayısı son derece sınırlıydı. İkinci yarıda Valbuena’nın oyuna girişi 3. bölgede pozisyon zenginliğinin elde edilmesine yol açtı. Fenerbahçe Osmanlıspor’u 2 farkla geçmesine rağmen rakiplerinin haftayı kayıpsız kapamasıyla dördüncü sırasını korudu. Sarı kanarya, bu noktadan sonra kalan maçları hatasız kapatmayı hedefleyip rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecektir.

Fenerbahçe, ligin bitimine 6 hafta kala ısrarlı tavrını belirginleştirdi. Başakşehir ve Galatasaray’ın puan kaybı yaşamadan kapattığı haftada, Osmanlıspor karşısında galibiyet için kayda değer bir arzu gösterdi.

Sarı lacivertlilerin söz konusu gayreti, taraftar nezdinde de karşılığını bulmuş görünüyor. Sezon içinde, iç saha maçlarında 8-10 binlere kadar düşen taraftar sayısı, Osmanlıspor maçında 30 binlere yükseldi.

Bu durumu, müsabakanın vadettiği futbol zevkindense takımın sona yaklaşırken sürdürdüğü mücadelesine ve gösterdiği azme verilen destekle açıklamak daha doğru…

Aykut Hoca, Aatıf’ın sarı kart cezası olmasına rağmen Valbuena ile değil Alper Potuk’la başladı. İlk 11’de şans verilen diğer santrafor ise son 3 maçtır ilk 11’de şans verilen Soldado’ydu.

İlk yarıda Souza’nın kaleyi bulmayan şutu ve Soldado’nun 17’de 3. Bölgede yarattığı tehlike haricinde hücuma yönelik kayda değer bir gelişme olmadı. 17’deki pozisyon bana göre penaltıydı. Fenerbahçe’nin ilk yarım saatte kaleyi bulan bir şutu olmadı.

Hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığı gibi gollerin ikinci yarıda gelmesi de asla tesadüf değil.

İkinci yarıda Alper Potuk’un yerine Valbuena’nın oyuna girmesiyle Fenerbahçe daha ofansif bir futbol oynamaya başladı. Valbuena’nın performansı, Giuliano’nun oyuna verdiği katkıyı da olumlu etkiledi.

54’te Skirtel’in kafa vuruşuyla yaptığı golün ardından Giualiano’nun 60’da vurduğu top direkten döndüğünde Soldado’ya rahat bir vuruş yapmak kaldı. Böylece fark ikiye çıktı.

Fenerbahçe’nin geriye kalan fikstürünün göreli rahat olduğu savunulabilir… Kalan seride dezavantajlı bir Sivasspor’la başlayacak, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor’un ardından Konyaspor’la sona erecek. Fenerbahçe’nin bu seriden puan kayıpsız çıkması mümkün… Bu tahmini değerlendirirken takımın son dört maçtır hiç gol yemediği verisini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Sarı lacivertlilerin matematiksel olarak şampiyon olma ihtimali bulunuyor… Fenerbahçe, hiçbir maçını kaybetmeyip rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek…
Futbol takımının kalan maçlardaki performansı, Haziran ayında şimdilik iki adayın yarışacağı belirlenen kongrenin sonucunu da etkileyecektir.
Fenerbahçe’nin en azından ilk 2’ye kalıp Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeyle de olsa katılması mevcut başkana belirli nispette avantaj sağlayacak ya da en azından dezavantaj sağlamayacaktır. Futbol takımının sezonu 3.’lükle ya da daha kötü bir sonuçla bitirmesi, kulübe hatırı sayılır bir sermaye girişi yapma vaadinde bulunan başkan adayının elini güçlendirecektir.

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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