İlle de Takip İnadına Takip

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.04.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

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Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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Efe Sıvış
Efe Sıvış
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Efe Sıvış yazdı.

Fenerbahçe, ligin 29. Haftasında Sivasspor deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip çıkmayı başardı. İlk yarıda önde ve baskılı oynayan Fenerbahçe, ikinci yarıda Sivasspor’un risk alarak daha ofansif bir futbol anlayışına geçmesiyle oyunu 2. bölgede karşıladı. Samet Aybaba’nın taktiği etkisini gösterdiğinde 90 dakika tamamlanmış ve uzatmalara geçilmişti. Nitekim Sivasspor beklediği golü ancak 90+1’de bulabildi. Sarı lacivertliler bu sonuçla Osmanlıspor maçının ardından zirve yarışından kopmayacağını ve sonuna kadar yarışın içinde kalacağının sinyalini bir kez daha vermiş oldu.
Hafta arasında Valbuena’nın basına yansıyan konuşmalarının ardından Aykut Hoca ile Fransız futbolcu arasında Alex ile yaşadığı türden bir fitilin ateşlenmesi olasıydı.

Valbuena, performansına ve istatistiklerine bakıyor ve niçin yedek soyundurulduğunu sorguluyordu…  Aykut Hoca’nın Sivas’ta havaalanında bir taraftarın tepkisine maruz kalması, benzer yönde bir gelişmeydi… Aykut Hoca ile fotoğraf çektiren taraftar, takımın hücum futbolu oynaması gerektiğini söylüyor ve veryansın ediyordu…

Tüm bunlara rağmen Aykut Hoca kararlı duruşundan taviz vermedi. Geçen haftaki Osmanlıspor maçındaki Alper Potuk tercihini askıya aldı, Valbuena’ya şans vermedi ve sol kanatta cezası biten Aatıf yönünde tercih kullandı. İleride Soldado olmak üzere tek forvet, onun arkasında ise Giuliano’yu konumlandırdı. Orta sahada geleneksel oyun düzenine uygun olarak Topal ve Souza yer aldı.

İlk yarıda Fenerbahçe önde baskı yapan, istekli ve kondisyonunu sahaya yansıtan bir görüntü arz etti. Oyunu domine etti, ilk yarıyı iki farkla bitirdi.
Hasan Ali’nin pasına derli toplu bir vuruş yapan Aatıf 30’da ilk golü yaptı. 4 dakika sonra Sivasspor kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Sivasspor ilk yarıda kendi sahasına gömülü bir oyun düzeni tercih etti. Gol umudunu kontrataklara bağladı. Söz konusu umutlar, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında gerçeğe dönüşmüş, Sivasspor iki büyük takımı da bu oyun düzeniyle mağlup etmişti. Dünkü maçta da özellikle ilk yarıda solda Emre ve sağda Bifouma ile Fenerbahçe kalesine gitmeyi düşündü. Ne var ki bir sonuç alamadı.

İkinci yarıda Samet Aybaba belli ölçüde risk aldı ve kontrataktan gol yeme pahasına daha ileride oynayan bir anlayışa döndü. Aldığı riskin semeresini geç de olsa belli oranda aldı. Fenerbahçe ise ikinci yarıda oyunu bir kademe geride yani 2. bölgede karşıladı.

Sivasspor’un ancak uzatmalarda bulabildiği pozisyonlar Fenerbahçe’yi yıpratsa da zaman faktörü devreye girdi. Nitekim 90+1’de gelen golle Fenerbahçe’nin 4 maçtır gol yememe serisi sonlanmış oldu. Fakat buna rağmen Sivasspor’un en azından 1 puanı getirecek bir skor yapacak vakti kalmadı… Sivasspor’un ikinci yarıdaki performansı Fenerbahçe’nin kendi namına defansif ve kontratağa dayalı bir oyun düzeninde etkili olamadığını göstermektedir. Sarı lacivertlilerde hızlı driplinglerle topu ileriye taşıyacak ve 3. bölgede tehlike yaratacak bir oyuncu bulunmadığı ortada…

Fenerbahçe’nin geriye 5 maçı kaldı. Bunlardan 3’ü içeride oynayacak, 2 deplasman rakibinden biri ise Kasımpaşa. Diğer bir deyişle kalan 5 maçın 4 maçı İstanbul’da oynanacak… Şehir dışında oynanacak tek müsabaka Karabükspor karşısında gerçekleşecek… Sarı lacivertli camia, Haziran’daki seçimli kongreye giderken, taraftarın kalan maçlarda takıma göstereceği teveccüh birçok açıdan belirleyici olacaktır. Fenerbahçe’nin geride kalan tüm maçlarını kazanması için 12. Adam faktörü hayati önem taşımaktadır.

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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