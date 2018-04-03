Çemenli mi çemensiz mi?
Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. Haftasında deplasmanda yüksek bir performans gösterdi. Kayserispor’u oyunun başından itibaren savunmanın arkasına attığı toplarla çok erken yıprattı. Maçın ilerleyen dakikalarında Fenerbahçe kondisyonu, pas trafiğiyle makası açtı. Ev sahibi takımın üçlü savunması rakibi karşısında kayda değer bir direnç gösteremedi. Tüm bunlara kariyerindeki ilk maça çıkan 20 yaşındaki Vedat’ın kalede yeterli olamaması da eklenince skor 5-0’a geldi. Zirve yarışında sona yaklaşırken ilk 4 takımın motivasyonlarının güçlü olduğu görülüyor. Kalan haftalarda ilk dört takımın ekseriyetle tulum çıkaracağı, puan kaybeden zayıf halkanın ise yarıştan kopacağı anlaşılıyor. Bu skorla Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 6 puanlık fark korundu.
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında geleneksel oyun dizilişini sürdürdü. Galatasaray maçında ilk 11 soyunan Mehmet Ekici yedeğe çekildi ve tercih Aatıf’tan yana kullanıldı.
Fenerbahçe’nin ilk 3 golü savunmanın arkasına giden toplarla yapıldı. Kayserispor’un savunmasındaki zaaf çok açık bir biçimde su yüzüne çıktı… Teknik direktör Sumudica’nın üçlü savunma düzeni Fenerbahçe karşısında çuvalladı.
Sarı lacivertliler henüz 8. Dakikada, Soldado’nun savunmasının arkasına yaptığı koşuyla ilk golü yaptı. Aatıf’ın 4 dakika sonra gelen jeneriklik golüyle Kayserispor’un direnci kırıldı. Soldado iyi bir zamanlama ve ofsayta düşmemek için kullandığı sezgi yeteneğiyle ilk yarı bitmeden ikinci golünü attı ve devreye 3-0 gidildi.
Kayserispor’un kaleci tercihi ya da zorunluluğu da ev sahibi takımı için hayırhah olmadı… Kaleci Lung’un cezası nedeniyle 20 yaşındaki Vedat’a görev verildi. Genç Vedat’ın ilk profesyonel maçı Fenerbahçe’ye denk geldi…
Ev sahibi takımın morali ikinci golden sonra çöktü, iki ekip arasındaki kondisyon farkı belirginleşti… Zaman ilerledikçe makas açıldı…
58. dakikada Şener’in Dirar’ın asisti üzerine çektiği şutla fark 4’e çıktı.
Aykut Hoca 63’te Soldado’yu oyundan aldı ve bir anlamda takımın temposunu düşürdü. Alper Potuk’u oyuna sokarak yoluna santraforsuz devam etti. 85. Dakikada Fernando’yu oyuna alması ise bu hamlesine tezat oluşturdu.
Maçın sonunda 86. dakikada Giuliano, Dirar’ın ikinci asistiyle boş pozisyonda takımının 5. golünü attı.
Diğer bir deyişle Fenerbahçe kendine çemensiz orta karar bir pastırma kayıntısı değil, bol çemenli bir ziyafet çekmiş oldu… Sarı lacivertliler maçın başından sonuna kadar her alanda üstündü…
Fenerbahçe’nin bu skoru, deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak sivrildiğini gösteren istatistiği pekiştirdi…
Buna karşılık sarı lacivertlilerin iç saha performansı son derece düşük… 13 maçta 25 puan… Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in olduğu ilk 4’te sonuncu sırada geliyor… Ligdeki sıralamadaki dördüncülüğünün sebebi iç sahadaki puan kayıplarına çare bulunamaması…
Sivasspor’un iç saha performansı Fenerbahçe’den yüksek…
Bu durumu, taraftarın derbiler dışında maçlara ilgisini kaybetmiş olmasıyla açıklamak mümkünse de esas sorun yapısal… Fenerbahçe Kadıköy’de kapanan takımlara karşı skor üretemiyor…
Bu sorunun aşılamaması halinde zaten uzak ihtimal olan şampiyonluğun elde edilmesi daha da zorlaşacaktır.
Fenerbahçe ilk aşama olarak önümüzdeki hafta evinde Osmanlıspor’u geçip puan kaybetmeyeceği bir seri yakalamak durumunda… İkinci aşamada yapılacak fazla bir şey yok… Zirve yarışındaki diğer takımların puan kayıpları beklenecek ve matematiksel olarak halen mümkün olan şampiyonluk ümit edilecek…
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