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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Yazarlar Yazıları19 Yıllık Gelenek Kötü Futbolla Korundu
Yazarlar 19 Yıllık Gelenek Kötü Futbolla Korundu
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Spor Arena
18.03.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

19 Yıllık Gelenek Kötü Futbolla Korundu

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com

Efe Sıvış yazdı.

Fenerbahçe ligin bitimine 8 hafta kala çıktığı en kritik maçtan bir sonuç alamadı. Galatasaray karşısında baskılı ve üstün bir oyun sergileyemedi. İki tarafın da kalecileri öne çıktı. Derbi maçı 84 ülkede yayınlansa da izleyiciler muhtemelen futbol kalitesi açısından çok tatmin olamadı. İki takımın da oyuncuları istekliydi fakat organize bir futbol yoktu. Hakem Bülent Yıldırım’ın performansı da en az oyuncular kadar düşüktü. Galatasaray lider geldiği derbiden 1 puan kazanarak yine lider olarak ayrıldı. Bugünkü sonuçtan dezavantajlı çıkan Fenerbahçe ise en azından, “19 senelik Kadıköy’de Galatasaray’a mağlup olmama” serisini sürdürdü.

Aykut Hoca ilk yarıda geleneksel 11 dizilimiyle başladı. İki farkla; biri santraforda Fernandao yerine Soldado’nun kullanılmasıydı. Aykut Hoca ilk 11’e daha hazır ve sürekli oynayan Fernandao’dan niçin vazgeçti? Bu anlaşılamadı. Maçtan önce yazılan muhtemel 11’lerin hiçbirinde Soldado yoktu. İkinci farksa Aatıf yerine yapılan Mehmet Ekici tercihiydi.

İkinci yarıda, 60’ta Alper oyuna alındı ve Soldado’nun yanında konumlandırılarak çift santrafor sistemine geçildi. İkisi beraber 17 dakika oynadı ve santrafor arkası Giuliano sol kanada kaydırıldı.

77’de Valbuena’nın oyuna girmesiyle Fenerbahçe son 20 dakikada pozisyon zenginliği bulmayı denedi. Fakat Valbuena’da oyuna yeni girmiş gibi değil bu hafta biri Avrupa’da iki maç oynamış gibiydi … Fransız topçu; yorgun, dengesiz ve etkisiz bir görüntü arz etti.

İki takımın da bulduğu pozisyonlar, organize ataklar sonucu sonlanan akınlar değildi. Takımlar, birbirlerinin anlık hataları ve top kayıpları sonucunda belirli pozisyonlara girdiler. Özellikle ikinci yarıda gerçek bir karambol futbolu ve seken toplara savrulan kramponlar izledik.
Galatasaray’ın pozisyonları Fenerbahçe’den daha netti. İlk yarıda Gomis’in iki belirgin şutu vardı. Sarı kırmızılılar önce beraberliği satın aldı ama aynı zamanda yarı sahasına da kapanmadı. Ofansif bir futbol ortaya koymaya çalıştı.

Volkan’ın kurtarışları olmasaydı, Fenerbahçe’nin 19 yıllık geleneği sonlanabilirdi. Nagatomo’nun vurduğu topu çıkarışı jeneriklikti. Bülent Yıldırım’ın performansı son derece kötüydü. Fernando’nun Giuliano’ya yaptığı hareket belirgin bir kırmızı karttı fakat çalınmadı. Yıldırım benzer şekilde ilk yarıda Neustadter ve Mehmet Ekici aleyhine vermesi gereken sarı kartları vermedi.

Bu skorla ilk 4 bandının birbirine yakın seyri korunmuş oldu. Fenerbahçe Galatasaray arasındaki 6 puanlık fark, 8 haftada kapanmayacak bir fark değil. Yarınki Başakşehirspor - Beşiktaş maçının sonucunda ilk 4 takımın dizilimi son halini alacak. Bu maçta Fenerbahçe iki takımın berabere kalmasını umacak ve şampiyonluk yarışından kopmamaya gayret edecek.

 

 

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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