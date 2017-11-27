Çobansız koyunu kurt kapar

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan ve ilk yarıyı kapatan Dany ile kırmızı kart cezalısı Ceyhun’dan yoksun olarak Bursa deplasmanına giden Kardemir Karabükspor’da savunma hattı ve orta sahada değişiklikler göze çarptı.Dany’nin yokluğu ve Gaman’ın kötü performansı sebebiyle geçtiğimiz haftalarda sağ bek bölgesinde görev alan Papp stoper bölgesinde Barış’a partner olurken,Papp’tan boşalan boşluğa da uzun bir aranın ardından Kerim Zengin geçti.

İlk yarı taraftarının desteğiyle birlikte oyuna iyi başlayan Bursaspor 11. Dakikada Aziz’in kornerde seken topta sol çaprazdan yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti.İlk yarı boyunca oyun ve skor üstünlüğünü elde tutan Bursaspor,ilk yarının uzatma dakikalarında 2. Golü buldu.Batalla’nın ceza sahası içerisine ortaladığı serbest vuruşta hatalı bir çıkış yapan kaleci Ahmet,topa hakim olamadı.Seken topu kontrol etmeye çalışan Barış ise şanssız bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi.Bu iki golde de savunmanın direkt olarak hatasını gözlerimizle görebiliyoruz.Haftalardır süren “savunma konsantrasyonu” problemi yine baş göstermiş durumda.



İkinci yarı,yapılan değişikliklerle birlikte daha etkin olan taraf Karabükspor oldu.Ev sahibi taraf ise,2-0 lık skorun ve ev sahibi olmanın verdiği rahatlık ile skoru daha da artırabileceği pozisyonları kolaylıkla harcadı.Özellikle bugün pek formunda olmayan Batalla’nın girdiği pozisyonlar farkı çok rahat arttırabilecek türdendi.



Ekoko’nun oyundan çıkışı ile birlikte ev sahibi ekip Bursaspor geriye yaslandı. Son 10 dakikadır yoğun arayış içerisinde olan Karabükspor,81. Dakikada Ibanez’in ortasında boşta kalan Yatabare’nin kafa vuruşuyla skoru 2-1 getirdi.Bu golden itibaren maç tekrar hareketlilik geldi.Son 10 dakikası oldukça hareketli ve heyecanlı geçen karşılaşmada Kardemir Karabükspor bir 2. golü bulamadı.Bundaki en büyük faktörün de bu karşılaşmayla birlikte kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan 20 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer’in harika performansını es geçmemek lazım.



Alınan bu mağlubiyetle 13. Maçında 9. Mağlubiyetini alan Kardemir Karabükspor,ligteki mağlubiyet serisini de 5 maça çıkardı.

MALİ SIKINTILAR TEKNİK SIKINTILARA DA SEBEP OLUYOR



Maçın ardından Teknik Direktör Popovic “Hakemlerin bize karşı olan ufak detaylarda rakip lehine kararları çok olmaya başladı. Son 4 haftada 4 penaltımız verilmedi. Hakemlerin bize olan etkisi gözle görülür olmaya başladı.” şeklinde açıklama yaptı.Bu dediklerinde haksız olduğunu söylememiz pek mümkün değil ancak bu maalesef çok olağan bir durum.Yaklaşık 3-4 haftadır hala bir başkanı ve yönetimi olmayan,otoritesi olmayan bir takımın üstüne hakemler de gider,rakipler de gider,herkes gider.Ortada itiraz edecek,isyan edecek bir lider olmadığı sürece bu tarz durumları yaşamaya mahkum kalınacaktır.

Bu hafta sosyal medya üzerinden yürütülen “Eskişehirspor Yok Olmasın” kampanyasının ardından Kardemir Karabükspor taraftarını da bir korku salmış durumda.Taraftarlar kulübün yavaş yavaş yok olmaya başladığını ve bu konuda hiçbir şey yapılmazsa sonlarının Eskişehirspor gibi olacağının farkındalar ki haksız da sayılmazlar. Kaldı ki,Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz de,hafta içi yaptığı açıklamalarda bu durumu tasdiklercesine sözler söyledi.



VERİLEN 32 MİLYON TL FORMA SPONSORLUK PARASI NEREDE?

Sezon başlamadan önce forma sponsorluğu için 32 Milyon lira para verdiklerini ancak bu paranın nereye gittiğini bilmediklerini,bunu öğrenmek istediklerini söyledi.



Futbolculara 45 Milyon TL ve eski başkan Mustafa Yolbulan’ın yönetimine de 70 Milyon TL borç olduğunu belirten Öz,bu sezonun tamamlanabilmesi için de 60 Milyon TL paraya ihtiyaç olduğunu da belirtti.

Ortada bir otorite olmadığı sürece Kardemir’in yapabilecek hiçbir şey olmadığını belirten Öz, ”Bütün her şeyi Kardemir’e bırakırsanız burada Kardemir sürmanaj olur.Kardemir’in işi Karabükspor’a gerekli miktarda desteği vermektir.Ancak verdiğimiz bu paraların 800.000 hissedarımız adına nereye gittiğini öğrenmek zorundayız” diye belirtti.



“KARABÜKSPOR YOK OLMASIN” KAMPANYASI YAPILMAK ZORUNDA BIRAKILMAMALI!

Şuan 8 puanla 17. sırada yer alan Kardemir Karabükspor,ilk yarıda geriye kalan 4 maç neticesinde en kötü ihtimalle 15 puan bandına ulaşmadığı sürece bu saatten sonra arkasını toplaması çok zor olacaktır.Kaldı ki,oynayacağı son 4 karşılaşmanın da Göztepe,Konyaspor,Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı olduğunu düşünürsek Karabük adına kötü günlerin sonu pek gelecekmiş gibi gözükmüyor.



Bir takım teknik sıkıntılar yaşayabilir ancak bu sıkıntıları yine teknik sebeplerle yaşamalıdır.Oynayan bir oyuncu,tercih edilen yanlış bir sistem veya başka türden bir teknik hata bu sıkıntıya sebep olabilir ki bu gayet doğaldır.Ancak Karabükspor’da bugünlerde yaşanan teknik sıkıntıların ana kaynağı mali sorunlardır. Karabükspor lig düşse dahi ekonomik açıdan kötü bir biçimde ligden düşmesine müsaade edilmemeli ve mali sorunlar bir an evvel çözülmelidir.Lig düşülebilir,bunu bu takım ve bu taraftar ilk kez bu sene tecrübe edinmeyecek ki taraftarların korktuğu durum da bu değil.Bu düşüşün sonu,şu anda bir yok oluşu işaret ediyor.Bunun önüne geçmek her Karabüklünün ve Karabüksporlunun boynunun borcudur.