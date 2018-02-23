Dominant oyun

Bursaspor maçları her daim zorlu olmuştur. Bundan birkaç hafta öncesinde Beşiktaş’a özellikle ilk yarıda oynadığı futbolla çıkmaza sürüklemiş, pozisyon bulmakta güçlük çekmişlerdi. Bugünde Galatasaray takımının özenle çalıştığı maç için söylenecek çok söz var! Lakin ortada Bursaspor yoktu!

Sarı kırmızılılar Süper Lig’de Ali Sami Yen’de oynadığı maçlar içinde en fazla gol (113) attığı takım yine Bursaspor olacaktı. Bugünü de pas geçmeyecekti.

Galatasaray evinde yenilgi yüzü görmeyeli 13 maç oldu ve bu istikrarı sürdürmek, ligde liderlik adına kayıtsız kalmamak için bu maçın önemini çok iyi biliyordu.

Bursaspor daha çok geriye çekilen oyun profili çizse de topu kazandığında kontra ataklarıyla tehlike oluşturabilecek bir takımdı. Topun kontrolü sarı kırmızlı ekipte, Donk’la başlayan Gomis ile devam eden savunma güvenliğiyle oynayan Galatasaray, Gomis futbol tedrisatından bugünde golleriyle yararlanacaktı.

Batalla, bugün Stancu’nun arkasında oynaması bilhassa çizgiye daha yakın oyunuyla rakipleri Batalla’nın arkasından koşmasını sağlayacaktı. Bu durum için takımında ayağa kalkması son derece mühimdi. Ancak Bursaspor bu oyun nezdinde o kadar yoktu ki, varlık göstermek isteyen oyuncularda yok oluyordu.

Son yedi maça doğrudan katkı sağlayan Rodrigues 3 gol 4 asistle katkı sağlarken, nerede nasıl duracağını Fatih Hoca ile geliştirdi. Garry Rodrigues’in sol kanattaki pasından Gomis’in vuruşuyla ağlarla buluşturmasında yine işbirliğiyle ortaya çıkacaktı.

Bursaspor’da ise işler günbegün çıkmaza sürükleniyordu. Son adam rolündeki, William Troost-Ekong kırmızı kartla takımını yalnız bırakırken, bu karttan sonra oyunun şekli daha da netleşecekti.

Galatasaray da öndeki oyuncuların pres oyunu sonuç getirdi. Aynı insanlar farklı bir yapı ne oluyor da bu oyun, arzu deplasman ve evinde bambaşka oluyor? Aslanlar, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarını kazanabilseydi farklı konuşmalar olacaktı şüphesiz.

Galatasaray’ın hiç vazgeçmediği, bazen risk de oluşturan önde baskısı oyuna hakim olmayı sağladı. Ama asıl gücünü ve yıkıcı etkisini ortaya çıkaran Gomis-Rodrigues çalışması olacaktı.

Rakip geçmeyi sıradanlaştıran, çabukluğu ve sürati sıradışı Rodrigues, Galatasaray’ın hücumdaki her şeyini yapan adamların başında kısa sürede gelmeyi başarıyor.

Sarı kırmızlılar, ikinci yarı itibariyle söylenebilecek tüm oyun anlayışını ilk yarıda bitirdiği için, ikinci yarı 10 kişi kalmış Bursaspor avantajıyla Serdar Aziz ve Bafetimbi Gomis (2) golleriyle skoru belirleyecekti.

NET: Maçın neticesinin belirlendiği ilk 45 dakikasında ise sarı-kırmızılılar sahanın mutlak hakimiydi, her bölgede koşulsuz üstündü.

Tabii bir de Galatasaray’ı sadece bugün değil tüm bu sezon boyunca sırtlayan Gomis’i de unutmamak gerek. Bir santrfor, bir takım için neler yapabilir? Gomis sahada sanatını icra ediyor adeta. Aslında sadece kendini değil takımını da parlatıyor. En başta da Rodrigues ve Feghouli ikilisini.

Maçın Adamı: Bafetimbi Gomis

Merak edilen, bu dominant oyun nasıl deplasmanda yerini bulacağı?