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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.04.2018 - 19:29, Son Güncelleme:

DEPLASMAN MAÇLARINA NOKTA

Büşra Yazla
Büşra Yazla
busrayazla@gmail.com
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Büşra Yazla
busrayazla@gmail.com

Büşra Yazla yazdı.

Galatasaray için galibiyet dışındaki sonuçların liderlik koltuğunun unutulması anlamına geldiği kritik maçlar serüveniyken, Alanyaspor adına ise; küme düşme hattından sıyrılma maçlarına dönmüştü.

İç saha maçlarındaki baskılı ve tutkulu oyunu son maçta pek de işe yaramamıştı. Akhisar maçı itibariyle kendi evinde silkelenen Galatasaray, deplasman gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldığı kritik şampiyonluk maçlarıyla başbaşaydı!

Bu maça bakış, ilk 10 dakika süren tempo, fazlasıyla mücadele, disiplin ve galibiyet için oynanan dakikalar… Evet, deplasman gerçeği bir yana, oyuncuların ciddiyet(sizliği) işleri farklı boyuta taşıyacaktı. Daha baskılı, hata kabul etmeyen ve kötü oyununu oynayan maçlarındandan biriydi aslanlar adına.

Maç, sarı kırmızılıların senaryosu ile başlayıp, Alanyaspor’un oynatmak istediği gibi devam etti. Çok zor bir deplasmanda oynayacaksın ve şampiyonluğu istiyorsun. Fakat tek başına gol atıp, çekilmek yeterli olmayacağını bilecek seviyede bir takımsan, dahasını yapmak zorundasın.
Defans olarak iyi savaş, orta sahada top kaybetme ve öne koşular yaparak, rakibe gözdağı ver.

Sonuç almak bu denli basit! Maçı Galatasaray ile beraber daha fazla isteyen Alanyaspor ve ilk yarıda oynadıkları oyun ile daha fazla golün gelebileceği bir maçın sinyaliydi.

Asıl önemli olansa Galatasaraylı oyuncuların bu duruma nasıl reaksiyon göstereceğiydi. Ve evet, kenardan gelen oyuncu desteği ile maç çeviren, kazandıran ve takımıyla birlikte kendisini başka seviyelere taşıyabilen Sinan Gümüş gerçeği vardı.

Konyaspor ve Alanyaspor gibi takımların nasıl alt sıralarda oynadığını anlamak güç. Çünkü gerçekten istekliler ve karşısında hangi takım olursa olsun tehlike yarattılar. Sadece bitirici kuvvetlerinin olmayışı onları alt sıralara sürükleyecekti. Halbuki ilk beş sıradaki takımlardan pek de farkı olmayacaktı. Esasında bu sene neden rekabet üst seviyede açıklıyordu.

Peki, Galatasaray bugün neden zorlandı?
Agresif ve istekli oynamadı, defansın arkasına atılan her topta açık verdi. Çok fazla top kaptırdı ve geri kazanamadı. Belkide bu sezonun en kötü defans kurgusu ile oynadı Galatasaray.

MAÇIN ADAMI: MUSLERA
Galatasaray savunmasını ve kalecisiydi bugün aynı zamanda. Adeta gelen her topa cevap verdi, Neredeyse tek başına rakibi dağıttı ve kariyerinin en kritik maçlarından birini oynayarak maçın adamı oldu Muslera. Ve böylece deplasman gerçeğine noktayı koydu.

 

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busrayazla@gmail.com
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