Ya ya ya şa şa şa

Ellerinizden öper benim oğlan oldu iki yaş.Geçen sene şampiyonluk gördü.Bu sene de göreceğini düşünürsek ,iki de iki olacak.Ben 38 yılda 2 şampiyonluk görürken oğlan boş geçmiyor.Allah bereket versin.Niye bu kadar eminim ? 9 maçta 8 galibiyet aldığımızdan, geleni gideni yendiğimizden değil.Geçen sene insanların gözlerindeki inanmışlık bu sene de var da ondan.

İlk dört hafta işler iyi gitmeyince sabır diyenler bugün haklı çıktı.Aman nazar değmesin diyelim aynen böyle devam.Taraftar yazarlığı başladığından beri tüm maçlarında galibiyet anlatan tek yazar ben oldum.Bana bu gururu yaşatan herkese teşekkürü bir bir borç bilirim.

Bu ülkede bizi sevende çok sevmeyen de.Ama sosyal medyayı baz alarak söylüyorum, herkes bizim süper lige dönmemizi bekliyor.Daha da bekletmek olmaz o zaman.Zaten biz de bir arkadaşa bakıp çıkacaktık.

Her geçen hafta daha da inanıyoruz şampiyonluğa.Bu hafta eminim ligi ilk 6 da biterecek Giresun takımına konuk olduk.İlk Karadeniz gezimizde Rize'ye konuk olmuş, bir çaylarını içmiştik.Takım Korcan,İlhan,Erdem,Alihandan yoksun gittiği bu deplasmanda 1 puana razıyken 3 puanla dönmesini bildi.Maç gerçekten çok eğlenceliydi.Hani derler ya top bi o kalede bir bu kalede diye.Hah işte , bu maçta tam öyle oldu.Zaten böyle futbol deyimlerine de bayılıyorum.Ama en güzeli 3 ihtimalli maç geyiği.Birileri cıkıp bunu söyleyenlerin ağzına biber sürsün.Futbolda 4 ihtimal varda benim mi haberim yok.

Dakika 75 değişikliği, Umut çıkar Kehinde girer bu maçta da işe yaradı.Aslında maçta bol bol gol olabilir ,futbola doyabilirdik ama, ki bu da çok özlü bir sözdür, bir sıfır olsun bizim olsun moduna girince kaçırdıklarımızın bir önemi kalmıyor.Altay kardeşe de 19 kere maşallah.Korca'nın kaleyi geri alması da zorlaşıyor sanki.

Şimdi sıra Ümraniye maçında.Bu maç bitti, önümüzdeki maçlara bakacağız.Yanlışlarımızdan ders çıkarıp çok iyi hazırlanacağız.Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın , onların desteğine çok ihtiyacamız var.

Giresun stadını görünce fark ettim ki Ankara 19 Mayıs Spor ve sergi sarayı açık ara bu ülkenin en güzel stadı.Ankara başkent olalı daha şampiyonlar ligi maçı görmedi ama stadımız finale aday olsun.Hatta kampanya başlatalım final come to Ankara diye.

Son söz , ne oldu bizim yeni stad ?