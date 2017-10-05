Basketbolun efsanevi koçu Phil Jackson, doldurduğu bilgi formlarında yaptığı iş bölümüne zaman zaman basketbol koçu yerine "Sihirbaz" yazdığını söylemişti. Bu sıfatı Obradovic kadar hak eden başka biri daha olabilir mi?



Fenerbahçe Doğuş önce playoff'larına hükmederek Euroleague'de kupayı kaldırdı sonra mağlubiyet yüzü görmeden kıtanın en kuvvetli liginde, BSL'de, şampiyon oldu. Ardından takım en iyi oyuncuları, saha liderleri Udoh ve Bogdanovic'i kaybetti, Obradovic'in yıllardır kurduğu kimya neredeyse bozuldu. Beklentilerin katlanarak arttığı yeni sezonda boşlukları doldurmak için çok kısa zamanda büyük işler yapması gerekiyordu.

Tüm şanssızlıklara ve birlikte geçirilen kısa zamana rağmen "Sihirbaz Obradovic" ve öğrencileri, dün akşam Ankara'da, Banvit'i 75-64 yenerek 33. Cumhurbaşkanlığı kupasına uzandılar. Maçın başından sonuna kadar sağladığı üstünlük ile arkasına bile bakmadan, 11 sayı fark ile maçı rahat kazandı Sarı Lacivertliler. Karşısında, orkestra şefini, Jordan Theodore'u kaybetmiş, birbirini henüz anlamakta güçlük çeken, aynı dili konuşamayan bir Banvit olmasının da payı çok yüksekti.



"Pota altında artık bir Ekpe olmayabilir ama ben varım" diyen Vesely ile maça hızlı başladı Fenerbahçe Doğuş. Zadar turnuvasının iki yıldızı, Jan ve Datome ile skor kısa zamanda 8-0' a gelmişti bile. Banvit'in ilk basketi süre dolmaya yakın 7. dakikaya girilirken gelmişti. Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçe Doğuş parkeyi sanki hiç terketmemiş gibi, gözü kapalı oynuyor, doğru adamı, doğru pas ile buluşturuyordu. Filipovski'nin aldığı moladan sonra Banvit boyalı alanı daha çok kullanmaya başlamış, maya bir anda tutmuştu. Tecrübeli teknik adam, maçı kazanmanın yolunun Fenerbahçe boyalı alanından geçtiğini çok iyi biliyordu. Özellikle de Avrupa'da ilk resmi maçına çıkmış Thompson sahada iken. Ne yazık ki henüz alışamadığı savunma sistemi ve kırılganlığı ile pota altında Banvit'in kurtarıcısı olmuştu..



İlk çeyrekte son 3 dakika girilirken maç dengeye gelmiş, skor tabelasında fark 2'ye inmişti bile. Sonrasında Banvit'in pota altında kaçırdığı şanssız turnikeler, kendisini bir an önce göstermek isteyen Odum, Taylor ve Caloiaro'nun yanlış tercihleri ile 2. çeyreğe 19-11 Fenerbahçe Doğuş üstün girmişti. Sloukas'ın Eurobasket'de bulduğu ritminin devam ettiği, Datome ve Vesely'nin damga vurduğu dakikalarda, Banvit Vidmar ile direnmeye çalışsa da 2. çeyrek 11 sayı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile bitmişti. Skor tabelasında dikkat çeken detay Fenerbahçe'nin ne kadar attığı değil, potasında kaç sayı gördüğü idi. 39-28 biten ilk yarıda, Fenerbahçe sadece 28 sayı yemiş ve 1 top kaybetmişti. Bu iki istatistik tamamen kimyası ve sistemi değişmiş bir takımın sezon için vadettiği güzelliklerden sadece bir kaçıydı!

Pota altında durdurulamayan Vesely, 3 sayı gerisinden doğru şutu bulan Sloukas, Datome ve pas trafiğini kusursuza yakın yapan Fenerbahçe Doğuş aksayan noktalarını çok iyi kapatmayı başarmıştı. Savunmada devamlı hata yapan Ahmet ve Thompson, art arda gelen top kayıpları ile dengesini kaybetmesine rağmen Banvit bu şansı iyi değerlendirememişti. Liderini henüz bulamamış olmak, takımın birbirine yeni alışmaya çalışması, kaçan fauller ve pota altı sayıları derken Filipovski reçeteyi kesememişti bu sefer.



Fenerbahçe Doğuş dün akşam verimsiz oyuncuları ve eksikleri olduğu halde, tecrübesi ve sistemi ile bıraktığı yerden devam dedi. Uzun sürecek bir maratona iyi ve moralli bir başlangıç yaptı. Neredeyse hiç verim alamadığı, Wannamaker, Sinan, Melih, Thompson'a Dixon, Kalinic, Guduric ve Melli eklenirse kim bilir neler yapacak Fenerbahçe Doğuş. Bildiğimiz ve emin olduğumuz tek bir şey varsa o da yine harika bir Fenerbahçe izleyeceğimizdir!



Akılda Kalanlar:



-Ahmet'in yediği fırçalar



-Vesely'nin Zadar ile başlayan inanılmaz performansı



-Obradovic'in rotasyonu. 5 kişi birden oyunda değiştirmesi



-Wannamaker'ın atmaktan çok attırmak istemesi



-Fenerbahçe'nin Obradovic liderliğinde 8. kupasınu alması



Akıldaki Sorular:



-Banvit 5 numaraya takviye yapar mı?



-Cumartesi günü Filipovski nasıl bir oyun planı ile çıkacak?



-Egehan ne zaman savunmasını geliştirecek?



-Eurobasket'de harikalar yaratan Melih vardı ne oldu ona?



-Thompson bu sezonu faul problemine girmeden maç tamamlar mı?