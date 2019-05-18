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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.05.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Güzel Takım gelmemiş...

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Evinden hava alanına gitmek iki saat sürer. İki saat de erken gitmek gerek, etti dört saat...

İstanbul’dan ister Barcelona’ya uç, istersen Madrit’e...

Kaptan gaza bassa bile dört saatte gidersin.

Madrit’ten Bilbao veya San Sebastian, en az dört saatlik bir araba yolculuğu...

Mayıs ayının ortasında buz gibi bir hava.

Hiç durmayan bir yağmur.

İliklerine kadar işleyen bir soğuk rüzgar...

Final Four’un düzenlendiği Victoria’da da kalamazsın, sadece oynayan takımların kalabileceği kadar otel var... Kaldığın yerden salona gidebilmek için de iki saatlik bir karayolu yolculuğu gerek...

Aslında buraya Final Four organizasyonunu veren Euro Ligi de tebrik etmek gerek(!)

***

Bir de üstüne üstlük ülkemizde durum vahim...

1 tane Euro harcayabilmek için, 7 adet Türk Lirası kazanmak gerek.

1 tane pinçoz yemek için 1 saat çalışmak gerek.

Pinçoz denilen şey de, yarım dilim ekmek üstü iki zeytin.

Anadolu’nun her bir köşesinden gelmişler...

7 adet türk lirasını verip 1 adet Euo almışlar...

Gelebilmek için 12 saat yolculuk yapmışlar.

Kıyafetlerini de uyduramamışler, soğuktan ve yağmurdan “tir tir titremişler”....

***

Avrupa’nın en ucunda,

Bizim ülkeye olabilecek en uzak noktada,

10.000 kişilik salona girdiğinde, 4.000 adet ‘sarı’ formalı insan olur mu?

-----

Olur!

Salonun civarındaki bütün kafeler, sarı lacivert ile donanır mı?

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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