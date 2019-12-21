Çubuklu forma ile tam 13 yıl…

675 tane resmi maç…

10 kez Türkiye şampiyonluğu…

6 kez Türkiye kupası…

6 kez Cumhurbaşkanlığı kupası…

Fenerbahçe forması ile Türkiye’de kazanılan toplam 22 kupa…

Euro Lig de tam 6 kez Final Four…

***

Ay yıldızlı forma ile:

243 adet resmi maç,

7 Avrupa şampiyonası,1 Olimpiyat ve 1 Dünya şampiyonası,

Bir gümüş, bir de bronz madalya…

Sayıları yazması kolay ama anlaması zor!

Zaman geçtikçe daha iyi anlayacağız değerini…

***

Birsel Vardarlı’yı anlatıyorum…

"Bayan Son Çeyrek" ten söz ediyorum söz ediyorum…

‘7’ numaralı formayı anlatıyorum…

O ‘7’ numarayı o salonda, artık sadece bayrak olarak görmek istiyorum…

Can Bartu’nun 7 numaralı forması ile beraber…

Yan yana iki salonda…

Abi, kardeş gibi yan yana…

***

Birsel Vardarlı, Birsel Değirmen oldu…

Biz hiç fark etmedik…

Eşi de hiçbir şey anlamamıştır…

Soyadı değişti, çubuklu forması değişmedi…

Milli takım çağırdığında en ön sırada hep o vardı…

Bir kez bile “Yorgunum, evleniyorum vs.”, demedi…

Biz hep:

Başımız ne zaman sıkışsa, rakibin topa baskısı ne zaman artsa;

“Şu topu bir Birsel alsa da rahatlasak”, dedik…

O rahat mıymış? Hiç sormadık!

***

Şimdi veda zamanı…

Şimdi gerçek efsanemize veda zamanı!

Güle güle, Birsel Vardarlı Demirmen!

Çubuklu formanın yolunda tekrar bir yerde buluşmak üzere…

Teşekkürlerimizle, hoşça kal!

***

Yıldızları görmek için hep gökyüzüne bakarız…

Uzaklarda ararız efsaneleri…

Bazen gökyüzüne bakmaktan, gözümüzün önündeki yıldızı göremeyiz…

Görkem Yeltan yazmış…

Sanki Birsel için yazmış…

Birseller için yazmış…

Bu bir uçurtmanın kaçışı

Belki de değil

Bilmem gökyüzünde aramak

Doğru da değil...

***

Sarı Lacivertlilerin yarın işleri yine zor!

Zor ama çok güzel!

Pazar günü Ataşehir’de;

13.00’te Obradovic ve Güzel Takım ile...

15.00’te Birsel Vardarlı ile...

19.00’ da derbide...

Buluşmak üzere!

Gözümüzün önündeki efsanelerimize sahip çıkma zamanı!

Bu bir uçurtmanın kaçışı

Belki de değil

Bilmem gökyüzünde aramak

Doğru da değil!