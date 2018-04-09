Fenerbahçe sezonu geç açtı

Fenerbahçe sezon başından beri oyun formatını tam olarak oturtamadı. Bazen teknik adam tercihinden bazen sakatlık ve cezalılardan kaynaklı ilk 11 farklılıkları bu durumda en büyük etken. Osmanlıspor karşısında ise biraz daha birbiriyle oynamaya alışık bir kadro vardı sahada. Alper tercihi maç öncesinde mantıklı gözükse de ilk yarıda kilit bir türlü açılmadığında gözler Valbuena’yı aradı. Nitekim ikinci yarıyla birlikte sahaya çıkan Fransız yıldız her anlamda fark yaratarak oyuna hareketlilik getirdi. Duran toptan gelen ilk golün ardından rakip sahada çok daha boş alanlar bulan Fenerbahçe’nin ön alan futbolcuları kalitelerini sahaya yansıtmaya başladılar. Giuliano’nun çabası, Valbuena’nın verimli pasları, Soldado’nun hazır görüntüsü galibiyet kapısını Fenerbahçe’ye açan anahtarlardı.

FENERBAHÇE 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Fenerbahçe sezonun büyük bölümünde sıkıntılarla uğraştı ve istenilen seviyeye bir türlü gelemedi. Kulubün içinde bulunduğu belirsizlik, taraftarın kararsızlığı, başkanlık seçimi derken bu değişkenlerden en çok etkilenen grup futbol takımı oldu. Aykut Kocaman her ne kadar sezon başında takımın özgüvenini yukarı taşıma sözü verdiyse de aksine iç sahadaki tedirginlik takımın özgüvenini tamamen yerle bir etti. Ancak bu kadar eleştiri yağmurunun olduğu, bu kadar dağınık bir taraftarın bulunduğu, karmakarışık bir düzene girmiş kulüp içinde şampiyonluk hedefe çok uzaklaşmışken pes etmiyor olmak bir başarı olarak görülmelidir. Fenerbahçe’nin kadro kalitesinin yaratıcılık anlamında yüzde 30’larda olduğunu defalarca söyledim ancak mücadele gücü ve birliktelik sezon sonuna doğru artmaya başladı. Son 4 maçta kalesini gole kapatan sarı lacivertlilerde milli ara sonrası şans da yön değiştirince yeni bir başarı serisi kaçınılmaz oldu.

ZAMAN YETER Mİ?

Fenerbahçe son haftalarda yakaladığı standartı ve kemik kadroyu sezonun ilk yarısında yakalamış olsaydı belki de şampiyonluğun en büyük adayı olacaktı. Zirveyle aradaki 5-6 puanlık fark sezon ortası için çok büyük olmayabilir ancak 6 hafta kala bu farkın kapanması zor gözüküyor. Üstelik önünde 3 takım varken. Fakat Fenerbahçe eğer dillerden düşmeyen 8’de 8’i yakalayabilirse şampiyon olamasa dahi hem taraftarının yeni sezona bir nebze daha umutlu girmesini sağlar hem de kötü geçen sezonu saygın bir yerde bitirme şansını elde eder. Hepsi bir yana her ne olursa olsun kırgın Fenerbahçe taraftarı son haftalara heyecan içinde, elle tutulur bir hedefle girmeyi hakediyor.