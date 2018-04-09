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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.04.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Fenerbahçe sezonu geç açtı

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com

Fenerbahçe sezon boyunca genel olarak maç başlangıçlarını kötü oynuyor. Özellikle kazanma zorunluluğu olduğu maçların çoğunda durgun başlangıçlarla hayal kırıklığı yarattı. Bu özeti sezon geneline de yayarsak koca bir sezon Fenerbahçe için 90 dakikaların izdüşümü gibiydi.

Fenerbahçe sezon başından beri oyun formatını tam olarak oturtamadı. Bazen teknik adam tercihinden bazen sakatlık ve cezalılardan kaynaklı ilk 11 farklılıkları bu durumda en büyük etken.  Osmanlıspor karşısında ise biraz daha birbiriyle oynamaya alışık bir kadro vardı sahada. Alper tercihi maç öncesinde mantıklı gözükse de ilk yarıda kilit bir türlü açılmadığında gözler Valbuena’yı aradı. Nitekim ikinci yarıyla birlikte sahaya çıkan Fransız yıldız her anlamda fark yaratarak oyuna hareketlilik getirdi. Duran toptan gelen ilk golün ardından rakip sahada çok daha boş alanlar bulan Fenerbahçe’nin ön alan futbolcuları kalitelerini sahaya yansıtmaya başladılar. Giuliano’nun çabası, Valbuena’nın verimli pasları, Soldado’nun hazır görüntüsü galibiyet kapısını Fenerbahçe’ye açan anahtarlardı.

FENERBAHÇE 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Fenerbahçe sezonun büyük bölümünde sıkıntılarla uğraştı ve istenilen seviyeye bir türlü gelemedi. Kulubün içinde bulunduğu belirsizlik, taraftarın kararsızlığı, başkanlık seçimi derken bu değişkenlerden en çok etkilenen grup futbol takımı oldu. Aykut Kocaman her ne kadar sezon başında takımın özgüvenini yukarı taşıma sözü verdiyse de aksine iç sahadaki tedirginlik takımın özgüvenini tamamen yerle bir etti. Ancak bu kadar eleştiri yağmurunun olduğu, bu kadar dağınık bir taraftarın bulunduğu, karmakarışık bir düzene girmiş kulüp içinde şampiyonluk hedefe çok uzaklaşmışken pes etmiyor olmak bir başarı olarak görülmelidir. Fenerbahçe’nin kadro kalitesinin yaratıcılık anlamında yüzde 30’larda olduğunu defalarca söyledim ancak mücadele gücü ve birliktelik sezon sonuna doğru artmaya başladı. Son 4 maçta kalesini gole kapatan sarı lacivertlilerde milli ara sonrası şans da yön değiştirince yeni bir başarı serisi kaçınılmaz oldu.

ZAMAN YETER Mİ?

Fenerbahçe son haftalarda yakaladığı standartı ve kemik kadroyu sezonun ilk yarısında yakalamış olsaydı belki de şampiyonluğun en büyük adayı olacaktı. Zirveyle aradaki 5-6 puanlık fark sezon ortası için çok büyük olmayabilir ancak 6 hafta kala bu farkın kapanması zor gözüküyor. Üstelik önünde 3 takım varken. Fakat Fenerbahçe eğer dillerden düşmeyen 8’de 8’i yakalayabilirse şampiyon olamasa dahi hem taraftarının yeni sezona bir nebze daha umutlu girmesini sağlar hem de kötü geçen sezonu saygın bir yerde bitirme şansını elde eder. Hepsi bir yana her ne olursa olsun kırgın Fenerbahçe taraftarı son haftalara heyecan içinde, elle tutulur bir hedefle girmeyi hakediyor.

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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