Fenerbahçe çıldırdı şampiyonluk istiyor!
Fenerbahçe bu sezon 4 kez mağlup oldu. Akhisarspor’a iki maçta da kaybetti ve diğer iki mağlubiyetini de Beşiktaş ve Başakşehir’e karşı aldı.
Kadro kalitesinin düşük oluşu, sakatlıklar ve Soldado gibi doğru oyuncuların standartına çok geç ulaşması şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’yi bir adım geriye itti. Fenerbahçe bu sezon bileği zor bükülen bir takım olmasına rağmen haftalarca basit hatalar yapmasının, kolay goller yemesinin sonucunda aldığı beraberliklerin ceremesini çekiyor. Sezona kaleci sorunuyla başlayan, son dakikalarda golleri yiyen, bireysel hatalarla sürekli skor olarak geri düşen Fenerbahçe sezonun ikinci yarısıyla birlikte gelişim gösterdi ancak bu gelişim sezon başındaki talihsizlikleri telafi etmeye yetmeyebilir.
Kasımpaşa’ya karşı takım disiplinini ikinci yarının başındaki 10 dakika haricinde koruyan sarı lacivertliler hem 3 puanı aldı hemde Galatasaray ile arasındaki averaj farkını azaltan bir skorla evine döndü. Soldado’nun çalışkanlığı, Josef’in birebirlerde rakiplerine top göstermemesi, Şener’in her geçen gün üzerine koyarak devam etmesi ve Aykut Kocaman’ın yenilen golden sonraki Janssen ve Valbuena hamleleri galibiyetin anahtarları olarak gözüküyor. Fenerbahçe adına eleştirilmesi gereken tek yön ikinci yarının başındaki 10 dakikalık yaslanma. Bu yaslanmayı beraberliğin bile yetmediği haftalarda oyuncu psikolojisine bağlamak mümkün ancak takım olarak kapanırken kendi ceza alanı içinde rakibin topla oynamasına bu kadar müsaade etmek eksi haneye yazılır.
Bu Nasıl Savunma Futbolu?
Fenerbahçe son 3 sezondur ligi 60 gol atarak tamamladı. Bu sezon ise bitime 3 hafta kala gol sayısı 66. Savunma futbolu oynayarak ve sürekli kapanarak bu 66 golün nasıl atıldığına dair birilerinin çıkıp bizleri aydınlatması lazım. Yoksa sahadaki futbol göze hoş gelmiyor diye içi boş iddiaların peşine düşenler kendileriyle çelişmekten başka bir durumda olmayacaklar.
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