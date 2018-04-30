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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
30.04.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Fenerbahçe çıldırdı şampiyonluk istiyor!

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com

Fenerbahçe bu sezon 4 kez mağlup oldu. Akhisarspor’a iki maçta da kaybetti ve diğer iki mağlubiyetini de Beşiktaş ve Başakşehir’e karşı aldı.

Kadro kalitesinin düşük oluşu, sakatlıklar ve Soldado gibi doğru oyuncuların standartına çok geç ulaşması şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’yi bir adım geriye itti. Fenerbahçe bu sezon bileği zor bükülen bir takım olmasına rağmen haftalarca basit hatalar yapmasının, kolay goller yemesinin sonucunda aldığı beraberliklerin ceremesini çekiyor. Sezona kaleci sorunuyla başlayan, son dakikalarda golleri yiyen, bireysel hatalarla sürekli skor olarak geri düşen Fenerbahçe sezonun ikinci yarısıyla birlikte gelişim gösterdi ancak bu gelişim sezon başındaki talihsizlikleri telafi etmeye yetmeyebilir.

Kasımpaşa’ya karşı takım disiplinini ikinci yarının başındaki 10 dakika haricinde koruyan sarı lacivertliler hem 3 puanı aldı hemde Galatasaray ile arasındaki averaj farkını azaltan bir skorla evine döndü. Soldado’nun çalışkanlığı, Josef’in birebirlerde rakiplerine top göstermemesi, Şener’in her geçen gün üzerine koyarak devam etmesi ve Aykut Kocaman’ın yenilen golden sonraki Janssen ve Valbuena hamleleri galibiyetin anahtarları olarak gözüküyor. Fenerbahçe adına eleştirilmesi gereken tek yön ikinci yarının başındaki 10 dakikalık yaslanma. Bu yaslanmayı beraberliğin bile yetmediği haftalarda oyuncu psikolojisine bağlamak mümkün ancak takım olarak kapanırken kendi ceza alanı içinde rakibin topla oynamasına bu kadar müsaade etmek eksi haneye yazılır.

Bu Nasıl Savunma Futbolu?

Fenerbahçe son 3 sezondur ligi 60 gol atarak tamamladı. Bu sezon ise bitime 3 hafta kala gol sayısı 66. Savunma futbolu oynayarak ve sürekli kapanarak bu 66 golün nasıl atıldığına dair birilerinin çıkıp bizleri aydınlatması lazım. Yoksa sahadaki futbol göze hoş gelmiyor diye içi boş iddiaların peşine düşenler kendileriyle çelişmekten başka bir durumda olmayacaklar.

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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