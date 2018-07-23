Kim bu Serhat Kot?

FENERBAHÇE, Feyenoord karşısında 3-0 öne geçtiği maçta genç oyuncularının ve yedeklerin oyuna girmesi ile 87. dakikadan sonra 3 gol yedi ve karşılaşma 3-3 sona erdi. “Bu gençler kimdir, nedir” diye araştırdığımızda karşımıza ilginç bir isim çıktı. Serhat Kot... 20 yaşındaki oyuncunun genç yaşına rağmen kariyerindeki yedinci kulübü Fenerbahçe olmuş.

Türkiye kariyeri Altay 3. Lig’deyken başlamış ve bu ligde bile forma şansı bulamayıp sözleşmesi sezon ortasında fesh edilmiş. Altay sözleşmesini fesh ettikten sonra yarım sezon Almanya 4. Ligi’nde Nürnberg’in B takımında oynamış daha sonra kariyerinde inanılmaz bir sıçrayış yapıp Fenerbahçe’ye gelmiş. Feyenoord maçında Fenerbahçe’de oynayacak kapasitede olmadığı görüldü. Peki Serhat Kot hangi kriterle ve hangi başarısı ile Fenerbahçe’ye transfer edildi? Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum...

FENERBAHÇE’DE SOLAK OYUNCU YOK

- Fenerbahçe’de 2-3 yıldır çok önemli bir sorun var. Sol bekler İsmail ve Hasan Ali dışında takımda gerçek solak olan hiçbir oyuncu yok. Genç oyuncular Eljif ve Barış her iki ayaklarını da kullanıyorlar ama gerçek solak değiller. Fenerbahçe takıma gerçek solak 1 oyuncu daha katmalı. Özellikle duran toplarda bu Fenerbahçe’ye daha fazla gol atma imkanı sağlayacak. Çünkü her iki kanattan da duran topları Valbuena kullanıyor ve bu durum rakiplerin tedbir almasını kolaylaştırıyor.

ELMAS’IN OYUN ZEKASI TÜM TAKIMIN ÜSTÜNDE





- Bir futbolcu 18 yaşında ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Feyenoord maçı sonrası Philip Cocu’ya Eljif’i sorduğum zaman gözleri parladı. “120 dakika olsa oynayacak gibi” dedi. “Taktik olarak da çok iyi durumda” diye ekledi. Ben bir şey daha ekleyeyim Cocu’nun bu sözlerine. Eljif oyun zekası olarak Fenerbahçe’de tüm takımdan daha üst düzeyde. 1-2 yıl sonra Fenerbahçe onu 50-60 milyon Euro’lara satarsa kimse şaşırmasın...



- Büyük transfer olmamasına rağmen Başkan Koç’un camiaya aşıladığı güven kombine satışlarını artırdı.

38.200

- Fenerbahçe’nin stattan sorumlu yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş FB TV’de yaptığı açıklamada şu ana kadar satılan kombine sayısının 38.200’ü geçtiğini söyledi. Ortada yıldız bir transfer ne başka bir şey var. Ama Ali Koç’un başkan olmasının getirdiği heyecan sarı lacivertlileri koşulsuz destek vermeye itti. Ne transfer beklentisi ne başka bir durum. Bu sayının tek nedeni Ali Koç’un camiaya sağladığı güven ve getirdiği heyecan. Feyenoord maçında gördük ki bu heyecan tribünlerde etkisini göstermiş gibi. Bu da takıma hemen yansıdı...

KÜFÜRLE TRİBÜNE ÇAĞIRMA OLMAMALI





- Fenerbahçe taraftarı uzun yıllardır Volkan Demirel’i küfürlü bir tezahüratla tribüne çağırıyor. Başkan Ali Koç kulübü maddi düzlüğe çıkartmak için seferberlik ilan etmiş durumda. Her ortamda kulüp için her kuruşun önemli olduğunu belirtiyor. Kulüp bu durumdayken Volkan’a yapılan tezahürat nedeniyle Fenerbahçe geçen yıl her maç ceza almıştı. Bu yıl da Feyenoord maçında yine o tezahüratla Volkan çağrıldı. Fenerbahçe taraftarı kulüp için forma, kombine seferberliği yapmışken kaşıkla verdiğini küfürler nedeniyle verilecek cezalarla kepçe ile verdirmemeli. Tribünde küfür artık olmamalı. Fenerbahçe artık en çok ceza alan değil en az ceza alan takım olarak rekor kırmalı.