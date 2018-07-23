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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
23.07.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Kim bu Serhat Kot?

Ahmet Ercanlar
Ahmet Ercanlar
aercanlar@hurriyet.com.tr
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Ahmet Ercanlar
Ahmet Ercanlar
aercanlar@hurriyet.com.tr

3. Lig’de Altay forması bile giyemeyen, 20 yaşında 7. takımına transfer olan Serhat’ın hangi kriterle transfer edildiği meçhul.

FENERBAHÇE, Feyenoord karşısında 3-0 öne geçtiği maçta genç oyuncularının ve yedeklerin oyuna girmesi ile 87. dakikadan sonra 3 gol yedi ve karşılaşma 3-3 sona erdi. “Bu gençler kimdir, nedir” diye araştırdığımızda karşımıza ilginç bir isim çıktı. Serhat Kot... 20 yaşındaki oyuncunun genç yaşına rağmen kariyerindeki yedinci kulübü Fenerbahçe olmuş.

Kim bu Serhat Kot

Türkiye kariyeri Altay 3. Lig’deyken başlamış ve bu ligde bile forma şansı bulamayıp sözleşmesi sezon ortasında fesh edilmiş. Altay sözleşmesini fesh ettikten sonra yarım sezon Almanya 4. Ligi’nde Nürnberg’in B takımında oynamış daha sonra kariyerinde inanılmaz bir sıçrayış yapıp Fenerbahçe’ye gelmiş. Feyenoord maçında Fenerbahçe’de oynayacak kapasitede olmadığı görüldü. Peki Serhat Kot hangi kriterle ve hangi başarısı ile Fenerbahçe’ye transfer edildi? Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum...

FENERBAHÇE’DE SOLAK OYUNCU YOK

- Fenerbahçe’de 2-3 yıldır çok önemli bir sorun var. Sol bekler İsmail ve Hasan Ali dışında takımda gerçek solak olan hiçbir oyuncu yok. Genç oyuncular Eljif ve Barış her iki ayaklarını da kullanıyorlar ama gerçek solak değiller. Fenerbahçe takıma gerçek solak 1 oyuncu daha katmalı. Özellikle duran toplarda bu Fenerbahçe’ye daha fazla gol atma imkanı sağlayacak. Çünkü her iki kanattan da duran topları Valbuena kullanıyor ve bu durum rakiplerin tedbir almasını kolaylaştırıyor.

ELMAS’IN OYUN ZEKASI TÜM TAKIMIN ÜSTÜNDE

Kim bu Serhat Kot

- Bir futbolcu 18 yaşında ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Feyenoord maçı sonrası Philip Cocu’ya Eljif’i sorduğum zaman gözleri parladı. “120 dakika olsa oynayacak gibi” dedi. “Taktik olarak da çok iyi durumda” diye ekledi. Ben bir şey daha ekleyeyim Cocu’nun bu sözlerine. Eljif oyun zekası olarak Fenerbahçe’de tüm takımdan daha üst düzeyde. 1-2 yıl sonra Fenerbahçe onu 50-60 milyon Euro’lara satarsa kimse şaşırmasın...

Kim bu Serhat Kot

- Büyük transfer olmamasına rağmen Başkan Koç’un camiaya aşıladığı güven kombine satışlarını artırdı.

38.200

- Fenerbahçe’nin stattan sorumlu yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş FB TV’de yaptığı açıklamada şu ana kadar satılan kombine sayısının 38.200’ü geçtiğini söyledi. Ortada yıldız bir transfer ne başka bir şey var. Ama Ali Koç’un başkan olmasının getirdiği heyecan sarı lacivertlileri koşulsuz destek vermeye itti. Ne transfer beklentisi ne başka bir durum. Bu sayının tek nedeni Ali Koç’un camiaya sağladığı güven ve getirdiği heyecan. Feyenoord maçında gördük ki bu heyecan tribünlerde etkisini göstermiş gibi. Bu da takıma hemen yansıdı...

KÜFÜRLE TRİBÜNE ÇAĞIRMA OLMAMALI

Kim bu Serhat Kot

- Fenerbahçe taraftarı uzun yıllardır Volkan Demirel’i küfürlü bir tezahüratla tribüne çağırıyor. Başkan Ali Koç kulübü maddi düzlüğe çıkartmak için seferberlik ilan etmiş durumda. Her ortamda kulüp için her kuruşun önemli olduğunu belirtiyor. Kulüp bu durumdayken Volkan’a yapılan tezahürat nedeniyle Fenerbahçe geçen yıl her maç ceza almıştı. Bu yıl da Feyenoord maçında yine o tezahüratla Volkan çağrıldı. Fenerbahçe taraftarı kulüp için forma, kombine seferberliği yapmışken kaşıkla verdiğini küfürler nedeniyle verilecek cezalarla kepçe ile verdirmemeli.  Tribünde küfür artık olmamalı. Fenerbahçe artık en çok ceza alan değil en az ceza alan takım olarak rekor kırmalı.

 

 

Ahmet Ercanlar
Ahmet Ercanlar
aercanlar@hurriyet.com.tr
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