Vedat Muriç açıklaması! "Ali Koç istedi..."
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda Ali Koç'un, Vedat Muriç'i şakayla karışık olarak istediğini söyledi.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Hasan Kartal, Ali Koç ile aralarında geçen diyaloğu aktardı.
Transfer hakkında konuşan Kartal, "Ali Koç ile şakayla karışık Vedat Muriç için konuştuk ve "en iyi bize uyar" dedi. Tabii biz herkese aynı mesafedeyiz ve Vedat'ı da üzmek istemiyoruz. Bir takım daha istiyor Vedat'ı ama adını bilmiyorum. Şu an için Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Toulouse'tan teklif var" diye konuştu.
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